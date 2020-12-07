07 Aralık 2020 Pazartesi

Çocuğa, kadına, her kim olursa olsun, nereden ve kimden gelirse gelsin, taciz olayı hiçbir biçimde kabul edilemez.

Cumhuriyet gazetesi, bu konuda çok titizdir, çok hassastır.

Bu temel ilkeleri belirttikten sonra, olay üzerinde duralım.

Geçen hafta, CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz ile ilgili bir olay ortaya çıktı. Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, “Tarihe not düşüyorum” diyerek konuyu gündeme getirdi.

Yandaş basın, Cumhuriyet gazetesinin bu konuyu ele almadığını belirtmek için adeta yarıştı. Genel Yayın Yönetmeni Küçükkaya, bugünkü sütununda Cumhuriyet gazetesinin duyarlılığını ele alıp konuya açıklık getiriyor.

Yine yanıldılar, çünkü Cumhuriyet gazetesini tanımıyorlar, anlamıyorlar. Ve anlamamakta da direniyorlar.

CHP Genel Merkezi bu konuda dün açıklama yaptı. Konuya en ciddi biçimde eğilinmelidir. Taciz iddiaları süratle incelenmeli, bu gibi hareketlere karışanların parti ile ilişkileri kesilmelidir.

Yineliyoruz, Cumhuriyet gazetesi, aydınlanmanın gazetesidir. Taciz olayı; hocalar, şeyhler, siviller kimden gelirse gelsin, kabul edilemez.

Hele CHP’nin herhangi bir üyesi, böylesi bir harekete bulaşırsa, Cumhuriyet gazetesi, hiç ama hiç kabul etmez.







Kapak görseli: Gülnaz Bingöl - csgorselarsiv.org