Daha ne yazsın, ne söylesin!..

20 Ağustos 2022 Cumartesi

Siyasetçiler, toplumun durumunu, beklentisini, insanlarından, iletişim araçlarından, sanatçılarından, bilimcilerin toplumsal araştırmalarından öğrenir.

Toplumunu, binlerce öğrenciye hocalık yapan, öğreten, TV’lerde, gazetelerde, dergilerde, sayısı 50’yi bulan kitaplarında uyaran bir bilim insanından örneğin, Emre Kongar’dan öğrenir.

Ben de, binlerce öğrencisi, okuru, izleyicisi gibi, ondan çok şey öğrendim.

ÖĞRETEN, UYARAN HOCA

Severek üretmenin, üreterek sevmenin yaşamın anlamı olduğunu düşünen Kongar, Ankara Üniversitesi SBF Maliye ve İktisat Bölümü’nü ve BM bursuyla gittiği Michigan Üniversitesi Sosyal Çalışma Yüksekokulu’nu bitirdi (1964).

AÜ Sosyal Çalışma Yüksekokulu’nda başlayan hocalığında (1967), üniversitelerde (HÜ Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü, DTCF Tiyatro Kürsüsü, Yıldız Teknik, Yeditepe) ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde sosyoloji, sanat sosyolojisi, toplumsal yapı, işçi sendikalarında demokrasi eğitimi dersleri verdi.

TV PROGRAMCISI, GAZETECİ, YÖNETİCİ

TRT’de Ayda Bir (1977-78), NTV’de Yorum Farkı (2005-2011) adlı tartışma programları yaptı, 2012’de CNN Türk’te Dört Bir Taraf adlı programa katıldı.

2017 başından beri TELE1’de, Merdan Yanardağ’la 18 Dakika adlı yorum programını sürdürüyor.

Evrensel gerçeği arayan bilim insanlarıyla güncel gerçeğin peşinde olan gazetecilerin gerçek aşkı ile birbirine bağlandığını söyleyen Kongar, YÖK’ten sonra üniversiteden ayrılınca Hürriyet gazetesinde danışmanlık, Kamuoyu Araştırma Şirketi’nde (KAMAR) yöneticilik ve Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

1996’dan beri Cumhuriyet gazetesindeki Aydınlanma köşesinde aydınlatmayı, özgürleştirmeyi, uyarmayı sürdürüyor. Medya Notu’nda dil ve iletişim uyarılarını yaptığı Cumhuriyet’in 2001’den beri yayın kurulu danışmanı, 2005’ten beri yayın kurulu başkan yardımcısı.

TOPLUMBİLİMİMİZİN YÜZ AKI

O, toplumbilimi özgürleştiren bir öncü.

Toplumsal bilimlerle doğa bilimlerinin yönteminin (gözlem, varsayım, test, sonuç) evrensel olduğu düşüncesiyle dünü ve bugünü, toplumbilim yaklaşımıyla, diyalektik çözümlemeyle ele alıyor.

İç ve dış dinamikleri, yapısal nedenleri, nesnel-öznel gerçeklikleri sınıflandırarak değerlendiriyor.

Toplumsal yapımızın temellerini, değişim araçlarını ideoloji ve sınıflar boyutunda incelediği kitaplarındaki temel, “toplumsal değişme”dir:

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Türk Toplumbilimcileri, Türkiye Üzerine Araştırmalar, 21. Yüzyılda Türkiye, Küresel Terör ve Türkiye, Türkiye’yi Sarsan Otuz Gün/ Gezi Direnişi (Aykut Küçükkaya ile), ABD’nin Siyasal İslamla Dansı...

AYMAZLIĞIN İBRETLİK ÖYKÜSÜ

Hocaefendi’nin Sandukası adlı bir roman ve anılarından başka, Tarihimizle Yüzleşmek, Demokrasimizle Yüzleşmek, İçimizdeki Zalim, Demokrasi için Manifesto: Diren... gibi yapıtlar sundu.

Atatürk, kültür, üniversite, demokrasi, laiklik, dil üzerine onlarca kitap yazdı.

Yeni çıkan Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı-1: 1919-1971 (Zülâl Kalkandelen’le, Kırmızı Kedi) adlı kitabında Cumhuriyetimizin dünden bugüne gelişinin damıtılmış öyküsünü okuyoruz.

2000’den başlayarak bugüne gelişimizi gün gün aktaran Aymazlığın İbretlik Öyküsü (Cumhuriyet Kitapları), tam bugünlerde her yurtseverin okuması gereken, uyarılarla dolu bir başyapıt.

Onu derinlemesine tanıyıp anlamak isteyenlere bir başucu kitabı olan Herkesten Bir Şey Öğrendim (Feridun Andaç, Remzi Kitabevi) adlı nehir söyleşiyi ve yıllardır Güncel başlığıyla makaleler yazdığı kendi İnternet sitesini öneririm: www.kongar.org