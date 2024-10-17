Milleti nasıl soysak, iktidar-banka el ele

17 Ekim 2024 Perşembe

Bir iktidar düşünün, bizzat bilerek isteyerek kör gözüm parmağına yarattığı derin ekonomik krize rağmen, iyice yoksullaşan ve şu milletin cebinde kalan üç kuruşu da nasıl çekip alırıza kafa yoruyor, plan program hazırlıyor, kapalı kapılar arkasında bunları siyasi bir tiyatro eserine dönüştürüp sahneye koyuyor üstelik. Vergi koyacaklar, ne yapsak ne etsek derken birinin aklına kredi kartlarından vergi alalım fikri geliyor. Trilyona yakın bir kaynak, yeme de yanında yat!

Bu “parlak” fikir milletini ümüğün sıkmada da birinci sınıf iş çıkartan Mehmet Şimşek’e mi ait bilemem. Ama bu tür fikirler üretmede yüksek beceri sahibi yeteri kadar danışman, bakan, onların yardımcıları ve tabii ki parti yönetiminde insan var.

SAHNEYE KONAN PROJE

Kredi kartlarından vergi alacaklar ya, ön sahne hazır: İsrail Türkiye’ye saldıracak. Lübnan, Filistin, İran ile yetinmeyecek her yeri işgal edecek ve büyük İsrail’i kuracak. İran’a saldıran, Suriye’ye saldıran neden Türkiye’ye saldırmasın... Gazete ve TV’lerinde bu dehşet senaryosu sahneye konuyor.

Tabii “Tehlikedeyiz” kafalara çakılınca, hemen arkasından daha önce hazırlanmış “Askeri savunmamızı İsrail’e karşı güçlendirmeliyiz” kararı ve kredi kartlarına vergi koyma hamlesi geliyor.

Böylece, bütçeden savunmaya her yıl harcanan kalemden kurtulacaklar ve bu harcamayı milletin sırtına yıkacaklar...

Büyük tepki sonuç verdi ve kredi kartı vergisini ertelediler. Sonsuza kadar gündemden kalkmış olabilir. Herkesin cebinde 3-5 kredi kartı, al takke ver külah borç ertelemeleriyle gününü idare etmeye çalışıyor.

Ama bunda bile milletin sırtına binmek için bir fırsat kapısı görüyor iktidar. Hiç mi önünü sonunu tepkiyi nefreti göremiyorlar. Hayret bir şey.

KREDİ KARTI ÜCRETİ KALKMALI

Bankalar haksız yere kredi kartı sahiplerinden zaten yıllık bir ücret alıyor, ortalama 1000 lira!. Milletin sırtına binmiş bankalar zaten. Neden kredi kartı parası verelim ki?

Kredi kartı ile alışveriş aslında bankalara yüz milyarlar kazandırıyor. Alışveriş yaptığınız dükkân şirket sahibi bankalara yüzde 5-10 arası komisyon ödüyor.

Zaten komisyonunu alıyorsun şirketlerden, dönüp bir de kart verdiğin, vermek için durmadan çırpındığın milletten niye 1000 TL kart parası kesiyorsun?

Bu tamamen haksız, köprü başını tutmuş haydutça bir uygulamadır.

Kredi kartı ile kullanıp bankaya para kazandırıyorsun ama bir de yılda 1000 lira cezalandırılıyorsun.

KK HAYATI PAHALANDIRIYOR

Dün dolaşırken bir etiket gözüme çarptı: Kredi kartı ile 120, peşin para ile 100 TL.

Yani KK ile alışveriş hayatı pahalandırıyor. Enflasyonu azdırıyor. Var olan pahalılığın en az yüzde 5-10’u bankaların uygulamalarından.

Dükkân sahibi genellikle banka komisyonunu da hesap edip malının üzerine bindiriyor.

Böylece bankaların KK komisyonunu da aslında biz ödemiş oluyoruz.

Hep kazık bize, bu millete, iktidar, banka, mal sahibi...

YAZIK BU MİLLETE

Yok mu şu kredi kartından en azından ve öncelikle 1000 TL kart parasını kaldıracak bir iktidar yüreği!

Söyleyeyim, yok.

Kart borcunu ödemeyi 1 gün unuttum, 25-30 bin TL kadar borca bir günlük 400 TL ye yakın faiz çıkarttı banka.

Ama bunu iktidar ve kurumlarıyla el ele yapıyorlar.

Hepsine çüşşş artık diyorum. Kalkın üzerimizden!