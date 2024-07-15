Trump ‘bir kahraman’, kazandı gibi: Biden en büyük risk

15 Temmuz 2024 Pazartesi

Trump’a suikast girişimi ABD’de şaşırtıcı değil. Orası her türlü silahın serbestçe satıldığı edinildiği bir “özgür” ülke. Adam öldürmenin de kitlesel katliamların da... Bu alabildiğine özgürlük suça yöneldiğinde şüphesiz cezası da ağır. İdamlar bu nedenle var orada. Suikast girişimi ABD’de siyasi gerilimin ve krizin ve derin bölünmenin yaşandığı, özellikle demokrat ve liberal kesimde “Amerikan demokrasisi” konusunda yaşayacak mı tartışmalarının derinliğinde gerçekleşti.

“Demokrasi”nin en büyük tehdidi tabii ki Trump’ın düşünceleri ve yalanlarıydı, sistemi kökten değiştireceği konusunda kimsenin neredeyse şüphe duyulmamasındaydı.

30 küsur suçtan hüküm giymesine rağmen arkasındaki Cumhuriyetçi seçmenin ve partinin desteğini artırmasındaydı. Trump bir katil bile olsa, başkan seçilmesine neredeyse bir engel olmayacaktı.

SİYASİ AHLAKİ KRİZ VE ÇÖKÜŞ

Bu şüphesiz büyük bir siyasi ahlaki kriz ve çöküş demekti.

Olay, yani ahlaki çöküş, azınlık siyasi gruplarda değil, siyasetin tam merkezinde, en tepesinde gerçekleşiyordu.

“Özgürlükler ülkesi” demek ki “siyasi ahlaki çöküşü” de kapsıyordu.

Suikast girişiminden önce de bu çöküş başlamıştı.

Özellikle Biden için herkesin “Bu bunak mı ülkeyi yönetecek?” demeye başladığı TV tartışması sonrası, Biden’in adaylığını asla geri çekmeye yanaşmaması da ahlaki çöküşün bir parçasıdır. Biden için önemli olan kaybetse bile kendi adaylığı idi. Partisinden çıkan cılız seslere bakıyor ve kendisini görevden alamayacaklarını düşünüyordu. Parti içindeki bir oligarşik yapı buna cesaret edemiyordu.

TRUMP BEYAZ SARAY’DA GİBİ

Suikast girişimi tam bu noktada gerçekleşti.

Ama artık tartışacak bir şey kalmadı gibi.

Trump bu suikast girişiminin kahramanıdır. Suikast anında verdiği ikonik fotoğraflar bile tek başına kendisine seçimleri kazandırmaya yeter.

ABD seçmeni kahramanları sever.

Trump dört yıldır bu kahramanlığı oynuyor.

Dört yıl önceki seçim sonuçlarını reddetmesi, en ufak bir temeli bile gösterilmeden oylarımız çalındı kampanyaları, taraftarlarına Capitol’u bastırması, hep bu kahramanlık ve kurulu düzene meydan okuma politikasının zirve noktalarıydı.

BABA FİLMİ GIBI AYOL

Neden Baba filmi gelmiş geçmiş en ikonik filmlerin başlarında geliyor dersiniz.

Trump’ın başkanlık dönemi dahil sonraki dört yılın bir kurgusu yapılsa filmi Baba’yı geçer.

Eksik olan suikast girişimi ile Trump hedefe ulaşıyor ve film Beyaz Saray koltuğuna bir dört yıl daha oturmakla sonuçlanıyor.

ŞU AN RİSKİN ADI BIDEN

Demokratların Biden’ı görevden alma süreci hızlanabilir.

Harris’i veya valilerden, senatörlerden ismi geçenlerden birini, seçimlere çok kısa süre kalmasına rağmen aday göstermeyi göze alabilirler.

Riski göze alarak.

Çünkü şu an en büyük risk Biden’in bizzat kendisi...

Yarın: Dünyanın geleceği konusunda iyimserin düşüncelerini merak ediyorum...

