25 Haziran 2024 Salı

Durendiş (Uzağı görür, ileriyi düşünür, öngörülü) hemşerimiz MHP’nin devletlu ve azemetlu reisi Devlet Bahçeli, “Ülkemizde hiçbir şey anormal değildir” diye buyurmuşlar. Bahçeli hazretlerinin lafının üzerine laf söylenmez ama biz Çukurovalılar, bir şeyin özünü, aslını arar-sorarız, huyumuzdur, meraklıyız, bütün saygımıza karşın işin künhünü yani “aslını astarını” bilmek isteriz. Şimdi biraz dilbilgisi çalışalım:

“Normal” ve “anormal”in kökü “norm” ortaktır ki “standart”, “ölçü” ve “kural” anlamlarına gelir.

Normal (sıfat olarak): “Alışılagelen, kurala uygun olan, şaşılacak bir yönü bulunmayan, olağan, düzgülü, ölçülü ve doğal.”

Normal (isim olarak): “Alışılagelene, olağana, kurala uygun olan şey.”

Anormal: Yukarıdaki tanımlamaların tam tersi.

Bu tanımlamalara göre Bahçeli, “Türkiye’de her şey ölçülü, doğal, olağan, kurala uygundur”, “Türkiye’de her şey tıkırında” demeye getiriyor. Eyi de her şey Bahçeli’ye göre “normal” yani ve lakin hiçbir şey “anormal” değilmiş, normalmiş, öyle mi acaba?

Bu nedenle, Sayın Bahçeli’nin “Ülkemizde anormal hiçbir şey yoktur!” iddiasını aklın ve gerçeklerin mihenk taşında değerlendireceğiz.

Derinlere inmeden Sözcü gazetesinden (18 Haziran 2924) üç bayram örneği verelim:

1- Salda Gölü’nün kumsalına asfalt yol döşemişler. Bilindiği gibi bu göl kıyısı NASA’nın “Ayakkabıyla bile girilmemeli” dediği kumsala asfalt dökmüşler. Çevrecilere göre kanserojen içerikli asfalt yağmurlarla göle karışacakmış. Bahçeli’ye göre böyle bir şey “anormal” değilmiş.

2- Osmaniye’de jandarmanın 185. kuruluş yıldönümü kutlaması kışla ya da sokak yerine alışveriş merkezinde yapılmış. Vatandaşlar, “Başka yer mi yoktu” diye sormuşlar. Bahçeli’ye göre memleketinde yaşanan böyle bir şey “anormal” değilmiş.

3- Gaziantep’te yüzlerce kurban derisi ve bağırsağı yol kenarlarına atılmış. Kötü koku bütün kenti sarmış. Evlerinde oturamayan vatandaşlar belediyeye tepkiliymiş. Ama Bahçeli’ye göre böyle bir şey “anormal” değilmiş.

Gazetelere bakıp sayın Bahçeli’ye soruyorum:

1- Polis memuru, karısı ve oğlunu öldürüp intihar etmiş. Normal mi, anormal mi?

2- Anayasal hakkını kullandı diye biri hapse girmiş. Normal mi, anormal mi?

3- Bir engelliye bayramı zehir etmişler. Normal mi, anormal mi?

4- Türkiye’de 20 aileden biri yardımla yaşıyormuş. Normal mi, anormal mi?

5- Sağlık çalışanları bayram ikramiyesi normal mi, anormal mi?

6- Beyaz yakalı iş, sanayici elaman bulamıyormuş. Normal mi anormal mi?

7- Ata’nın heykeline saldıranlar tutuklanmış. Normal mi, anormal mi?

8- Milli Eğitim Bakanı Tekin’e “sıfır” vermişler. Normal mi, anormal mi?

9- 11 yılda 410 bin hektar ormanımızı kaybetmişiz. Normal mi, anormal mi?

10- Dört yıl önceki kurban, şimdi but olmuş. Normal mi, anormal mi?

Şimdi ülkemizdeki anayasal ve yasal durumun vaziyetine bakalım:

1- Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi’nin kaldırılmasını; TBMM’de yasal olarak temsil edilen bazı partilerin kapatılmasını istemesi normal mi yoksa anormal mi?

2- AKP iktidarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay’ın kararlarını uygulamaması normal mi, anormal mi?

3- AKP iktidarının anayasanın ikinci maddesini (Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir) yok sayması normal mi, anormal mi?

4- Bütçe payı üzerinden dolaylı ve dolaysız vergi karşılaştırması yapmak mümkündür. 2020 yılı genel bütçe istatistiklerine göre dolaylı uygulamalar toplam vergi gelirlerinde yüzde 64.6 oranında bir paya sahiptir. Dolaysız vergilerde ise bu pay yüzde 35.4 civarındadır. Bu da verginin gelirler üzerinden değil, tüketim üzerinden alınması, böylece yoksulun bir kez daha sömürülmesi Osmaniyeli Devlet Bey’e göre normal.

5- Yerleşim yerlerine uzak hastaneler yaptırıp yerleşim yerlerindekileri kapatmak; yıllardır uçak inmeyen havaalanları yaptırmak; yolcusuz havaalanlarını kapatmamak; işsiz personele maaş ödemek anormal değil; enflayon oranları ve Türk Lirası’nın neredeyse dünyanın bütün paraları karşısında tuşa gelmesi Osmaniyeliye göre normal.

6- Erkeklerin geçen yüzyılda boşandıkları kadınları bu yüzyılda kıskanıp öldürmeleri bekâr Doç. Dr. Devlet Bahçeli’ye göre “normal”!

1001- Benim bu yazıyı yazmam hem normal hem anormal!