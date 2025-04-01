Erdoğan konuştukça

01 Nisan 2025 Salı

AKP’nin genel başkanı olup bir türlü Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı olamayan R.T. Erdoğan, CHP’nin Saraçhane’de yaptığı görkemli toplantılardan çok etkilenmiş ama gizlemeye çalışırken yedi dereden su getiriyor: “İstanbul’un büyükşehri ve kimi ilçe belediyeleriyle affınıza sığınarak söylüyorum, yamyamlığın kitabını yazdığı anlaşılıyor. Brezilya dizilerinden daha fazla malzeme var” diyor ve ekliyor:

“Bugüne kadar milletimize edilen hürmetsizliklerin, demokrasimize yapılan saldırıların, milli iradeye yönelik ihanetlerin hesabı hukuk önünde ve meşru zeminde tek tek sorulmuştur. Bundan sonra da Türkiye ekonomisine, milletin refah ve huzuruna yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır. İhanete bulaşanlar, milletin kardeşliğine pusu kuranlar eninde sonuna adalete hesap vereceklerdir.” (Gazeteler, 27.3.2025)

Bu konuşmayı, İstanbul’da, CHP’nin Saraçhane’de yaptığı görkemli toplantıları eleştirmek için yaptığı kesin. Çağının çağdaşı bir hukuk devletinde, cumhurbaşkanının yaptığı konuşmayı ihbar sayan savcılar hemen çalışmaya başlar. AKP Genel Başkanı R.T. Erdoğan bu ihbar konuşmasını 26 Mart 2025 günü yaptı. İstanbul Başsavcılığı’nın bu ihbarı en geç 48 saat içinde değerlendirmesi gerekir. Ama değerlendirmezlerse R.T. Erdoğan görevini yapmayan başsavcının yakasına yapışmak zorundadır. Zorundadır çünkü bir parti genel başkanı boş yere konuşsa da bir cumhurbaşkanı böyle bir hata yapmaz. Bekleyelim mi?

R.T. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı boykot çağrısını da silkeliyor: “Milletimiz yerli markaları 3-5 faşizana yem etmez” diyor. Anlaşılan Erdoğan’ın “millet” bilgisi iyice zayıflamış. Boykottan sonra olanlardan haberi de yok. Boykot çağrısında adları yer alan firmalar Özgür Özel’e yalvarmak için sıraya girmiş durumda. Ama biz gene de kendilerinin Beştepe’de 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı’ndaki konuşmasından alıntı yapalım. Yerli ve milli otomobil Togg’un da boykot listesini alındığını ifade eden Erdoğan, “Togg yollarda. Birçok yerli ve milli markamız gibi Togg’un da kendini bilmezler ve köksüzler tarafından sözde boykot listesine konulmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz. Milletimiz bu ülkede üreten istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı 3-5 muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir. Onlar boş beleş gündemlerle uğraşırken biz işimize bakıyoruz” dedi. Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

“Milli teknoloji hamlemizle geleceğe hazırız. Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz.

Ülkemiz son 23 yılda kalkınmada, teknolojide, savunma sanayide elde ettiği başarılarla küresel güç dengelerinde söz sahibi bir ülke oldu.

Savunma paradigmalarını değiştiren insansız hava araçlarımız göğsümüzü kabartıyor.”

“5’inci nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzü ile buluştu. Togg yollarda. Birçok yerli ve milli markamız gibi Togg’un da kendini bilmezler ve köksüzler tarafından sözde boykot listesine konulmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz. Milletimiz bu ülkede üreten istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı 3-5 muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir.

Yüksek teknolojide ve kritik alanlarda Ar-Ge kapasitesini artıracağız ve dışa bağımlılığı azaltacağız. Küresel pazarlara entegrasyonu ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. İhracatta ve ithalatta pazar çeşitliliği sağlayacağız. Yerli planlı sanayi alanları oluşturacağız. Tesisler güvenli bölgelere taşınacak, istihdam koridoru oluşturacağız, tesislerin altyapısını güçlendireceğiz. Türkiye’nin stratejik altyapıda dışa bağımlılığını azaltmak için zamanlama sistemi geliştireceğiz. Çelik kubbe ile hava savunma sistemlerimizi tek bir ağa entegre edeceğiz. Nükleer teknopark kuracağız ve yerli modüler nükleer reaktör geliştireceğiz.”

Erdoğan “İt ürür kervan yürür” demeye getiriyor. Atalarımız “Lafla peynir gemisi yürümez” de demiştir. Ve yukarıdaki alıntıyı konuşmanın şu bölümüne giriş yapmak için yaptım:

“Milli Uzay Programı’nda ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirdik!”

Yandaş basına ne mutlu!

“Türkiye tarihi bir gün yaşadı, ilk astronotumuz Alper Gezeravcı 19 Ocak 2024 00.49’da bilim misyonu kapsamında uzay yolculuğuna başladı.”

Bu haber üzerine mutluluktan göbek atmak mümkün. Ama basında yer alan şu bilgi olmasaydı.

“Türk Astronot ve Bilim Misyonu Projesi kapsamında ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı’nın içinde bulunduğu Falcon 9 roketi Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden başarıyla fırlatıldı.”

Falcon 9 roketini biz yapıp üretmedik; Florida denen yer ABD’de. Türk ulusu Alper Gezeravcı’yla gurur duyacak kadar hödük değildir. Alper Gezeravcı’nın yerine hemşerisi, bizim Göde Omar da o rokete binerdi.