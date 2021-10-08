‘Beyaz Saray’ değil ‘Beyaz Ev’!

08 Ekim 2021 Cuma

Geçen hafta, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir gazetede “TBMM Başkanlığı” imzalı, 1.5 sütunluk, “simgesel”, küçük bir “ölüm ilanı” yayımlandı…

AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur, Vezir-i Azam Recep Tayyip Erdoğan, cenaze törenine katılmakla kalmadı, yandaş ve çıkardaş gazetelerde kendi adı ve unvanıyla “tam sayfa ölüm ilanı” yayımlattı…

Başka siyasetçilerin ölümünde ilan vermezken, Erdoğan’ın bu ilanla, Saadet Partisi seçmenlerini, yanına çekme amacı var mıydı, yok muydu, bilinemez!

Ancak tam sayfa ilanların faturaları bile heyecan verici… Bu faturaları, kendi cebinden mi, yoksa Cumhurbaşkanlığı bütçesinden mi ödediği açıklanmadı… Kendi cebinden ödediyse, helal olsun doğrusu! Ya devletin kasasından ödediyse!

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Yedi yıl önce, meslektaşım Yalçın Bayer’in internete düşen yazılarını, kısa bir süre önce meslektaşım Uğur Dündar güncelleştirdi. Ben de yedi yıl öncesinden yararlanarak okurlarıma sunuyorum!

ABD’nin başkenti Vashington’da, dünyanın en ünlü evinin adı, Türkçeye yanlış olarak “Beyaz Saray” olarak çevrilmiş, özgün çevirisi, “Beyaz Ev”dir.

“Beyaz Ev”, ABD devletinin “Başkan” için ayarladığı “konukevidir”. Orada, dört ya da en fazla sekiz yıl yaşamak durumunda olan bir başkan, kişisel, ailesinin ve özel konuklarının tüm masraflarını kendisi karşılamak durumundadır. Amerikan vergi mükellefleri, yalnızca “devletin resmi konuklarının ağırlanma masrafını”, öderler.

Başkanlar, “Beyaz Ev’in yalnızca 3-5 odasını”, kendi evleri olarak; kira, elektrik ve su parası ödemeden kullanabilirler. Başkanın yaptığı harcamalar Kongre’de denetlenir ve kamuya açıktır.

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Bazı başkanlar ve eşleri; bazı harcamaların kendilerine ait olduğunu bilmiyorlarmış! Bazı örnekler:

“Beyaz Ev’in” aşçısı; Başkan Barack Obama’ya, Japonya’dan getirilen balıklarla nefis “suşi” yemeği yapıyormuş. Obama’lar çok beğendikleri için pahalı “suşi”, sıkça yemek masasında yerini alıyormuş.

Ta ki ay başında mutfak masraf faturası ödeninceye kadar! Mutfak masraflarının sarayın bütçesine ait olduğunu sanan Bayan Michelle Obama “suşi’yi” mönüden çıkarmış…

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Katar Emiri Temim bin Hamed el Sani’nin Erdoğan’a hediye ettiği söylenen, “Boing 747” uçağı ile ABD Başkanlık uçağı “Air Force One (Hava Kuvvetleri Bir)” aynı modeldir. Acaba, bu uçak Erdoğan’a neyin karşılığında hediye edildi?

ABD Başkanı’na 50 doların üzerinde hediye verilemez. Hediyeler, “arşive” gönderilir! ABD’de bu uçağın bir saatlik uçuşu, 181 bin dolardır. Başkan, eşi ve çocuklarıyla tatile çıktığında, ailesini uçağa bedava alamaz… Acaba Erdoğan, eşi Emine’nin uçuşunu ödüyor mu?

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ABD Başkanı Ronald Reagan ve eşi Nancy, “Beyaz Ev’de” bir akşam yemeğini yedikten sonra, görevli garson ilk ayın yemek faturasını getirmiş… Sadece yemekler de değil… Ağırladıkları özel konukların, kullandıkları kuru temizleme hizmetinden, diş fırçası, diş macunu, temizlik ve parfümeri malzemelerine kadar bütün kişisel tüketimlerin bedeli de hesapta kayıtlıymış…

Reagan, hesabın büyüklüğüne şaşırsa da muhasebeye maaşından ödenmesi talimatını vermiş…

Başkan ve ailesinin konutta kaldıkları bölümdeki temizlikçi, garson ve hizmetçilerin çalıştıkları süredeki saat ücretini de başkan ödemek zorundadır!

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Başkan Gerald Ford’dan George Bush’a kadar altı başkan döneminde, bu evin “başkâhyası” olan Gary Valters’ın deyişi ile “Başkan ve ailesi, bu evin dört ya da sekiz yıllık kiracılarıdır.”

Valters, “yemek, hizmet ve malzemelerin pahalı olduğundan yakınmayan tek bir ‘first (birinci) aile’ hatırlamıyorum!” demiş... Hizmet, “5 yıldızlı otel kalitesinde” olduğu için, başkan da “5 yıldızlı otel fiyatı” öder.

Bush’un eşi Laura da “Kalpten Konuşma” adlı anı kitabında, “Beyaz Ev’de yaşamanın ne kadar pahalı olduğundan” yakınıyor.

Onu en çok zorlayan bir konu, her gün saçlarını yapan kuaföre, devleti temsil edeceği törenlere giderken bile olsa ücretini kendisinin ödemesi olmuş.

“Ülkenin 1. hanımı olarak giyeceğim kıyafetlerin de özel tasarım olması gerektiği koşulu vardı. Ama elbisenin ücretinin yanı sıra bu tasarımların ücreti de yine benden tahsil ediliyordu!”

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“Beyaz Ev”, dünyada, içinde “Başkan” yaşadığı halde, halkın ziyaretine açık tek devlet başkanlığı konutudur! ABD tarihinin kültür müzesidir. Haftalık ortalama ziyaretçi sayısı 30 bindir. Başkanın penceresinin az uzağındaki bahçe demirliğinin önü ise ABD’nin en ünlü gösteri ve protesto yeridir.

Başkan Harry Truman’a göre, “Dışı, çok gösterişli bir hapishaneden başka bir şey değil” idi. Reagan ise “Buradaki yılları boyunca kendisini sürekli bir akvaryum balığı gibi hissettiğini” anlatır. Bayan Obama da “çok iyi dekore edilmiş bir hapishane” olarak nitelemişti!

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Erdoğan, görkemli sarayda oturuyor… Bir an şöyle düşünelim:

“Ev kirası” vermiyor… “Elektrik, doğalgaz faturaları” ödemiyor… Altındaki son model “zırhlı limuzinin” bedeli ile “benzin ve motorlu taşıt vergisi” cebinden çıkmıyor… Eşinin, saraydaki uşaklarına yapılan ödemeler senin, benim gibi vatandaşların vergileriyle karşılanıyor.

Salı günü Sayıştay açıkladı… Saray’ın mutfak harcaması 2019’da 3 milyon TL iken, 2020’de 5.4 milyona, giyim faturası 13.4 milyon TL’den, 15.5 milyona çıkmış…