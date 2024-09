Emniyet yabancıya emanet!

28 Eylül 2024 Cumartesi

Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımıza 7204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni Atatürk Havalimanı'nda yapıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözleri dikkat çekti:

''Attığımız her adım, yaptığımız her hamle, hayata geçirdiğimiz her proje bu bölgeye dair planları olanları rahatsız etmektedir. Bölgemizi lime lime etmek isteyenler bizden rahatsız oluyorlar. Vadedilmiş topraklar hayali kuranlar bizden rahatsız oluyorlar. Eski sömürü çarklarını çevirmek isteyenler bizden rahatsız oluyorlar. Silah lobileri, kaos lobileri, mazlumların gözyaşından beslenen kan tüccarları bizden, büyüyen ve güçlenen Türkiye'den rahatsız oluyorlar. Nasıl atalarımız bu toprakları canlarını feda ederek vatan eylediyseler biz de burayı vatanımız olarak korumak için daima mücadele edeceğiz."

***

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 13 Mayıs 2024 yani 4 buçuk ay önce Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’nin içeriğini anlatırken ''Ambulans, savunma ve güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, kamuda yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl durduruyoruz'' ifadelerini kullanmış ardından şu sözleri dikkat çekmişti:

''Kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımı yasaklanacak.''

Üç yıl bir yana Mehmet Şimşek'in tasarruf açıklamasının üzerinden 6 ay bile geçmeden 7 bin 204 yeni araç alınması kafa karışıklığına sebep oldu. Başka bir tuhaflık ise seçilen araçların üretim yeriydi.

Özellikle Erdoğan'ın açıklamalarını duyanlar bu 7 bin 204 aracın hepsinin yerli üretim olduğunu düşünmüş olabilir. Ancak durum öyle değil.

7 bin 204 aracın içinde yalnızca 271 adet Togg bulunduğu ortaya çıktı.

***

Ardından akla yabancı menşeli olup Türkiye'de üretilen modeller geldi. Bu modeller sırasıyla şöyle:

Fiat Egea

Fiat Fiorino

Ford Transit Custom

Ford Tourneo Custom

Ford Transit

Hyundai i10

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Mitsubishi Colt

Renault Clio

Renault Megane Sedan

Renault Duster

Toyota C-HR

Toyota Corolla

Peki bu modellerden kaç tane alındı? Cevap 271'den de beter; sıfır.

***

Togg neden daha çok alınmadı sorusu için elektrikli olmasının getirdiği birtakım dezavantajlar sıralanabilir.

Diğer modellerin neden tercih edilmediği sorusunun cevabıysa yok.

Vergiyi veren de alan da devlet olduğu için kamuya alınan yerli araçlar için vergi ödenip ithal araçlardan vergi alınmamasının da bir önemi yok.

Sürekli artan vergiler ile ekonomik buhran içindeki halkın maaşları 2022 Haziran'dan bu yana madde fiyatlarını gizleyen TÜİK'in enflasyon hesabı ile belirleniyor.

Halkın alım gücü sürekli düşüp harcama yapamaması ile birlikte enflasyonun nispeten azalmasından kıvanç duyanlar bu kararla yerli üretimin önemini bilmediklerini de göstermeyi başardı.

Ekonomi yönetimi karnesine bir sıfır daha ekledi. Emniyet yabancıya emanet edildi...