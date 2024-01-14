Gecenin en karanlık anı...
''2024'te otomotiv endüstrisinin karşılaştığı
ve karşılacağı ''ceza''lar ile bu uygulamalarla gelecekte arabaların nasıl
şekilleneceğini ve daha önce yaşanılan süreçlerin nasıl tekrar edebileceğini
bir sonraki yazımda paylaşacağım...''
Son yazımın son paragrafını böyle noktaladım. Ve artık dünden bugüne değil bugünden yarına olacak gelişmeler ile otomotiv sektrörünün dönüşümüne ışık tutacağız.
Dünya
tarihinde büyük bir dönüm noktasının yaşandığı Fransa'da ihtilal
ile mutlak monarşinin yerini cumhuriyet alırken küresel sermayenin yaşama
kültürünü değiştirip insanlığı varoluşunun dışına iterek oluşturduğu yeni
belleğinin yıkılışı ise her zamankinden daha yakın. Gelecek adına küresel
sermayenin hegemonyasından çıkmaya ‘’elitlerin’’ kurguladığı düzenin
yıkılmasına belki de bir çeyrek yüzyıldan az kaldı. Paranın insan yaşamındaki
ağırlığı ve mutluluğa sağladığı katkı üzerine sistematik olarak bilinçaltına
işlenen düşüncelerle sermayenin geniş kitleleri sağarak kurduğu hükümdarlık,
teknolojideki gelişmelerle bilginin kolay yayılabilmesi nedeniyle doğasındaki
tiksindiriciliği artık kabına sığdıramıyor.
Ahlaki değerlerden hiç olmadığı kadar
uzak olan sermayenin yarattığı elitlerin hedonist sapıklıkları ile ‘’Manhunt’’,
‘’pedofili’’ vb. nice sapkınlıkların ortaya saçılması yeni bir düzenin doğmaya
olan yakınlığını açığa vuruyor. ‘’Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden az önceki
zamandır’’ Victor Hugo…
***
Fransa 2024 itibarıyla yaratılan
algılarla yine amacından uzaklaşan bir nesneyi; otomobilleri tekrar amacına
uygun şekle bürünmeye zorluyor ve umut verici olansa bu işe artık bir yerden
başlanıyor oluşu.
Ekonomide para her zaman kümülatif olarak
çoğalır. Doğuştan miras yolu ile zengin olarak tanımlanmayan kimselerin
doğuştan zengin olanlarla rekabet etmesi güçtür. Zengin olanlar mallarını daha
kolay bir şekilde çoğaltabilirler. Ayrıca örneğin giyecek hiçbir şeyi olmayan
biri ile çok fazla giysisi olan bir kimse için yeni bir giysi aynı şekilde
ihtiyaç değildir. Hem ihtiyaçlar arasındaki fark hem de malın kümülatif
çoğalması nedeniyle yöneticilerin uyguladıkları vergiyi farklı oranlarda
uygulaması gerekir. Ayrıca parabolik olarak artan zenginlik nedeniyle
vergilendirmeler de parabolik şekilde artmalıdır.
Fransa’nın bugün yaptığı ise bu düşünceye
paralellik göstermektedir.
***
Fransa artık CO2 salınımı yüksek olan
araçlardan 60 bin Euro’ya yani 2 milyon liraya kadar vergi alacağını açıkladı.
Ayrıca ağırlığı 1.600 ila 1.799 arasında olan araçların
sahiplerinden, fazla ağırlığın her kilosu için 10 Euro, ağırlığı 1,800 ile
1,899 arasında olan araçlar için kg başına 15 Euro, 1.900 ila 1.999 kg arasındaysa,
20 Euro/kg ve 2.000 ila 2.099 kg arasındaki otomobiller için 25 Euro/kg, 2.100
kilogramın üzerinde olanlar içinse "fazla" kilo başına 30 Euro
alacak.
Günümüzde araç ağırlıkları ise 3600 kilograma kadar ulaşıyor, pek çok
lüks SUV ise 2500 kg civarında bir ağırlığa sahip. Yeni kurulan düzende bu
vergilerin artacağına ve diğer ülkelere de yayılacağına kuşku yok.
Zenginliğin beraberinde getirdiği lüks merakı ve zirveye tırmanış süreci
dünya toplumlarında zengin düşmanlığını körükledi. Hükmetme konusundaki arzu ve
bu düşüncedeki grupların dünya nüfusu üzerine beslendiği ‘’öjenik’’
düşüncülerle hareket etmesinin günden güne daha fazla insan tarafından fark
edilmesi artık ülkeleri harekete geçirmeye başlıyor.
Şüphecilik ile daha fazla sorgulayan dünya ‘’çevreci’’ olarak lanse
edilen elektrikli araçların dahi bugünlerde sorguluyor. Bunun son örneği
İngiltere’de görüldü. Lüks ve büyük bir elektrikli SUV iklim aktivistlerince
tıpkı içten yanmalı diğer bazı otomobiller gibi hedef alındı.
Nedeniyse çok açık: İhtiyaç yok.
Bu otomobiller ve bunlarla aynı perspektifle ortaya çıkan ürünler artık
yeni dünya düzeninde istenmiyor. Geniş halk kitleleri Fransa'da dinlenmeye başladı. 4 Şubat'ta da SUV'lardan Paris'te daha çok otopark ücreti alınıp alınmayacağı halk oylamasına sunulacak.
Mikro otomobiller, basit tasarımlar yükselişe geçiyor. Otomotivde diğer
herşeyde olacağı gibi işlevsellik ve tasarruf zamanı başlıyor.
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