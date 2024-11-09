Malzemeler aynı araçlar farklı!

09 Kasım 2024 Cumartesi

Tofaş'ın, 5 marka için yeni ticari araç üretimine başladığı açıklandı.

Tofaş'ın bu anlaşma kapsamında 2025’te 90 bin, 2026’da ise 150 bin adet araç üreteceği iddia edildi.

Fiat, Opel, Vauxhall, Peugeot ve Citroen markaları için üretilecek orta boy hafif ticari araç modeli şu anda İngiltere’de üretilip satılan modeller olacak. Bu modeller şöyle listeleniyor:

Fiat Scudo Combimix

Opel/Vauxhall Vivaro Zafira

Peugeot Expert Traveller

Citroen Jumpy Spacetourer

Tofaş'ın 2024 Kasım'da üretime 2025 başında ise satışa başlaması planlanıyor.

Tüm otomotiv sektöründe bu iş modeli beraberinde hem eksiler hem de artıları getiriyor.

***

İlk olarak otomobil üretiminde negatif yönde sebep olunanları ele alırsak ürün çeşitliliğindeki azalma ve birbirine benzeyen ürünler ile tüketicinin yapacağı seçimler arasındaki fark azalarak bir nevi özgürlükleri kısıtlanıyor. Ayrıca grup içindeki markalar kullandıkları benzer kısımlar (motor- şanzıman- platform vb.) nedeniyle daha yumuşak bir rekabete girerek büyük değişiklikler aramayıp yeni ve şimdiye göre daha gelişmiş teknolojilerin çıkmasındaki süreyi uzatıyor.

Tabii özellikle lüks segmentteki modeller için geçerli olmayan bu durumdan en çok rahatsızlık duyacak olanlar da yine bu sınıfın müşterileri olduğu için otomobil üreticisi grup faaliyetleri daha çok avantajları ile öne çıkıyor.

Bu avantajlar kısaca şöyle:

Grup içindeki markalar içinde en iyi olanın paylaşılması

Grup içinde kullanılan aynı parçaların yüksek üretim ile maliyetinin düşmesi

Grup içinde ayrı araştırma-geliştirme çalışmalarının daha kısıtlı olması ile daha düşük giderler ve buna bağlı olarak satışa sunulan modellerde daha düşük maliyet; daha çok kâr ya da daha uygun fiyatlar

En iyi araba hangisi, a modeli mi b modeli mi daha iyi gibi sorularda gruplar doğru cevabın verilebilmesi, tüketicinin kendisine en uygun modeli alabilmesi için kimi zaman avantajlar da sağlıyor.

Bunlara Stellantis Grubu'ndan örnek vermek gerekirse; çatı altında otomobil satışı yapan markaların aynı motor gücü ve aynı batarya hacmine sahip olup Türkiye'de satılan modellerini yazacağım.

***

Burada alıcı için yeterli olan benzer menziller ve yakın denilebilecek motor performansları ortaya çıkarken, otomobilin iç hacmi, büyüklüğü, malzeme kalitesi ve tasarımı gibi farklılıklarsa alıcı için bolca seçenek sunmuş oluyor.

O modelleri sizler için paylaşıyorum.

115 kW (156 beygir) motor gücü ve 54 kWh batarya hacmine sahip modeller şöyle:

Alfa Romeo Junior Elettrica - 1 milyon 549 bin 900TL

Citroen e-C4 ve e-C4X - 1 milyon 460 bin TL

Fiat 600e - 1 milyon 399 bin 900 TL

Jeep Avenger Electric - 1 milyon 724 bin 900 TL

Opel Astra Elektrik - 1 milyon 767 bin 900 TL

Peugeot e-308 - 1 milyon 668 bin TL

Peugeot e-2008 GT 115 kW - 1 milyon 721 bin TL

Bu sekiz modelin dışında hem Stellantis Grubu içinde hem de farklı otomobil üreticisi gruplarda yine benzer ürünlerin yoğun olarak kullanıldığı modeller birbiri içinde alıcı için oldukça fazla seçenek sunuyor.

Geçen hafta inceleme fırsatı bulduğum Citroen e-C4 ve daha önce yine test ettiğim Jeep Avenger Electric'e dair programlar Cumhuriyet TV'de yayımlanıyor. Bu programlarda benzer teknolojilerin kullanılarak ortaya çıkan modellerde ne denli büyük farklar olduğu anlaşılıyor. Jeep Avenger Electric araziye de yatkın bir doğa tutkunu profili ile öne çıkarken Citroen e-C4 ise geniş iç hacmi, yüksek yapısı ve benzer kabiliyetteki grubun geri kalanına oranla oldukça rekbatçi fiyatı ile dikkat çekiyor.