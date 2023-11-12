İnsanlığın geleceği otomobil üreticilerine peşkeş çekildi

12 Kasım 2023 Pazar

Avrupa Parlamentosu uzun süredir gündemden düşmeyen iklim krizi üzerine otomobillerin daha çevreci olması maksadıyla ortaya çıkan Euro 7 standartlarını oyladı. Yapılan oylamada alınan karar doğrultusunda ise politikacılar ile otomobil endüstrisi arasında gizli bir anlaşma yapıldığı şüphesi ortaya çıktı.

Avrupa Parlamentosu'nun aldığı son karar ise çevreyi büyük oranda zarara uğratacak. Yeni düzenlemede egzoz emisyonlarına (nitrojen oksitleri, partikül madde, karbon monoksit ve amonyak gibi) ilişkin mevcut sınırlar önceden tasarlanana oranla daha ''zayıf'' bir şekilde ele alınıyor.

AB Komisyonu tarafından Kasım 2022'de önerilen ilk Euro 7 araç emisyonları yasa tasarısı oldukça iddialıydı. İlk kez egzoz dışı emisyonlar olarak adlandırılan mikroplastik ve (elektrikli) otomobillerin fren aşınmasına ilişkin söz konusu kurallar getirilmişti.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKIYOR

Ancak Parlamento Euro 6 limitlerinin uygulanmaya devam etmesi ancak benzinli ve dizel araçlar arasında daha önce yapılan ayrımın yapılmaması yönünde oy kullandı. Otomobil endüstrisine de uygulama için daha fazla zaman tanındı. Euro 7 standardı 2025 yılından itibaren yeni tescil edilen araçlar için geçerli olacaktı.

Bakanların bir araya geldiği AB Konseyi'nin, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti'nin başını çektiği sekiz üye ülkenin tutumuyla Eylül 2023'te Euro 7 teklifini zayıflattığı ve Euro 7'nin egzoz emisyonlarında mevcut Euro 6 standardında olması için değişikliklere zorlandığı iddia ediliyor.

Son yapılan oylamanın ardından politikacılar ile otomobil endüstrisi arasında zımni bir anlaşma olduğundan şüpheleniliyor. Bir lobi e-postasındaki pasajların, Çek bir liberal tarafından sunulan ve Parlamento'da çoğunluk için bir uzlaşma olarak görülen bir değişiklik önergesinde kelimesi kelimesine yeniden üretildiği iddiası ise oldukça vahim. Bu iddialarla Euro 7 standardına ilişkin iddialı gerekliliklerin, 2035'ten itibaren yeni otomobiller için kabul edilen sıfır emisyon hedefi karşılığında feda edildiği varsayılıyor.

T&E Araç Emisyonları ve Hava Kalitesi Müdürü Anna Krajinska ''zayıflatılmış önlemleri'' ayrıntılı olarak listeledi. Bu listede öne çıkanlar şöyle oldu:

Kamyonlara neredeyse iki kat daha yüksek NOx limitlerine izin verilecek; kamyonetler için hedefler yüzde 30 daha zayıf. Hızlanma, sıcaklık ve yükseklik testleri de dahil olmak üzere otomobiller için Euro 6 gerekliliklerine geri dönüldü. Aynı şey "neredeyse tamamen Euro 6 standartlarına geri dönen" kamyon test gereklilikleri için de geçerli oldu.

ERTELEME KARARI TEPKİ TOPLADI

Ayrıca Euro 7'nin uygulanması ertelenecek. Otomobiller, ilgili tüm düzenlemeler kabul edildikten üç yıl sonrasına kadar limitlere uymak zorunda kalmayacak. Kamyonlar için ise kurallar en erken 2030 yılına kadar uygulanmayacak.

Parlamento müzakere pozisyonlarını 329 lehte, 230 aleyhte ve 41 çekimser oyla kabul etti. Bu haliyle Euro 7'ye son şeklini vermek üzere AB üyesi ülkelerin ulusal hükümetleriyle görüşmeler başlayacak.

Yeni düzenleme egzoz emisyonlarına (nitrojen oksitleri, partikül madde, karbon monoksit ve amonyak gibi) ilişkin mevcut sınırları güncelleyecek ve lastik ve frenlerden kaynaklanan emisyonların azaltılması ve elektrikli otomobil akülerinin ömrünün artırılmasına yönelik yeni tedbirler getirecek. e-yakıtlar ise kapsam dışı bırakıldı.

Ancak 2035'ten itibaren AB'de artık içten yanmalı motorlu otomobil satışı yapılmayacağı da aktarıldı. Üye devletler son oylamalarını bu yılın mart ayında yaptılar. Satış yasağı, İtalya, Polonya, Romanya ve Bulgaristan dışındaki tüm üye devletlerin üzerinde mutabık kaldığı Avrupa'nın ''Fit for 55'' iklim paketinin önemli bir parçası oldu.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Bunun anlamı otomobil üreticileri ''çevreyi kirletmemek'' üzere yapılan daha hafif şartlarla önceki şartlara oranla maliyeti daha az yükselen otomobiller üretebilecekler. Çevre ise daha çok kirlenecek!