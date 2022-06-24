Savaşa doğru

24 Haziran 2022 Cuma

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska Batılı bir gazeteye savaşı anlattı. Yaşadığı zorlukları, eşine verdiği desteği, ülkesinin durumunu... Haber için fotoğraflar da çekildi. Ama fotoğraflar kurgulanmış moda fotoğrafları gibi... Zelenska, sığınak benzeri bir ortamda; kum torbalarının arkasında, üniformasıyla ve omzundaki Ukrayna bayrağıyla duran bir koruma ile birlikte poz verdi. Haberde fotoğrafın önemini tartışacak değiliz. Ancak savaşa ilişkin bu şekilde kurgulanmış, aşırı özenilmiş ve haberin etkisini artırmaya yönelik fotoğraf tartışma yarattı. Savaş yeterince can yakıcı, haberleri de... Fazladan çaba göstermeye kalkışınca gerçek gölgede kalıyor, haber propagandaya dönüşüyor. Savaşın niye çıktığı, kimlerin bu çatışmaları özendirdiği geri plana düşüyor. Gerçekler propagandanın gölgesinde kalıyor.

İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Patrick Sanders, “Artık müttefiklerimizle birlikte savaşabilecek ve savaşta Rusya’yı yenebilecek bir ordu oluşturmak için güçlü bir zorunluluğumuz var. Orduyu bir kez daha Avrupa’da savaşmaya hazırlaması gereken bir nesiliz” diyor.

Alman Genelkurmayı, “Nükleer silah kullanmaya hazır olmalıyız” görüşünü açıklıyor. Aynı Almanya, karbon yakıttan vazgeçmek için 2028 ve 2033 hedefleri koymuşken yeniden kömürle elektrik üretme hazırlığı yapıyor.

Ukrayna’yla savaşan Rusya, batısında Litvanya, güneydoğusunda Kazakistan’a gözdağı veriyor.

ABD’de Biden liderliğindeki Rus karşıtlığını abartmış yönetim, dört koldan Rusya’nın üzerine çöküyor.

Oysa herkes savaşın bir an önce bitmesini, petrol fiyatlarının düşmesini, küresel buğday ticaretinin yeniden başlamasını, turizmin canlanmasını bekliyor. Türkiye’nin ekonomisi beklenen bu gelişmelere muhtaç. Yoksa, yaşam zor. Bazı Ruslar Türkiye’ye yerleşti bile. Tıpkı bazı Ukraynalılar gibi. “Ülkeden gitme” eğilimi bazı Türk yurttaşlarında da var. Tarihsel bir göç dalgasına mı tanıklık edeceğiz?

Adeta savaş ilanı gibi ürkütücü açıklamalar, onları destekleyen yansımalar var. Şiddetlenmiş, yayılmış bir savaş, bizi de vurur. Ukrayna’da atılan kurşunların, soframızı vurduğu gibi...

Umarız, ülkemizde bu konulara kafa yoranlar vardır.