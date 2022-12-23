Zehirlenen siyaset

23 Aralık 2022 Cuma

İktidar her uygulamasıyla adeta siyaseti zehirliyor. Muhalefeti hedef alan bu girişimler 6’lı masayı şimdiye kadar çokça uğraştırdı. İlk uygulaması seçim yasasıyla yapıldı. İktidar yeni bir seçim yasası yapmakla kalmadı, bir yıl süreyle hangisi işine gelirse uygulayabileceği iki seçim yasasına kavuşmuş oldu. Yeni yasa muhalefetin kimyasını tamamen bozdu. İttifakları, ortak milletvekili listelerini, cumhurbaşkanı adayının teke indirilmesi gibi konuların yeni boyutlarıyla tartışılması zorunluluğunu getirdi. Seçim yasasının mevcut hali üzerine 6’lı masanın çalışmaları ve olasılıklar üzerinde kurmayların değerlendirmeleri halen sürüyor. Hangi partinin nerede hangi partiyle ortak milletvekili listesi oluşturacağı konusunda henüz karar verilmiş değil. Muhalefet partileri bu zehirlenmeden etkilenmemek için yoğun çaba sarfetti, ediyor.

Yerel seçimlerde birçok büyükşehirde seçimleri kaybeden iktidar partileri sonucu kabullenmek yerine yeni arayışlara yöneldi. En belirgini ise 13 bin oy farkla yenilgiyi kabul etmedikleri İstanbul’da yaşandı. Seçimin yenilenmesini sağladılar. Yenilenen seçimde fark 806 bine yükseldi. İktidarın inatlaşması İstanbul’da hüsrana dönüştü. Ekrem İmamoğlu, tavrı ve tarzıyla gelecek için siyasi bir aktör oldu.

Görünen o ki iktidar inatlaşma konusunu pek akıllıca yapmıyor. Kendisinin 20 yıllık iktidarını yaşadığı mağduriyetler üzerine kuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu’na siyasi yasak getirilmesini normal karşılıyor. Oysa saygın hukukçular, hukukun getirildiği noktadaki yanlış uygulamaları anlatmaktan yorgun düştüklerini dile getiriyorlar. Tarafsız hiç kimsenin savunmadığı yargı kararı da siyasetin zehirlenmesini sağlamaya yönelikti. Tek ortak adayın kim olacağı konusunda 6’lı masada doğal tartışmalar sürerken mahkemeden çıkan bu karardan çok şey bekleniyordu. 6’lı masanın iki büyük ortağı birbirine girebilirdi. Bu manzarayı keyifle seyretmek isteyen iktidar, yandaş gazetecilerinin, yandaş kanallarından “kriz pompalamasına” karşın istediklerini alamadılar. Çünkü 6’lı masanın hedefi net: Bu iktidardan kurtulmak.

Ancak iktidar durmuyor, bu sefer İstanbul Büyükşehir Belediyesine terör soruşturması gündeme getirildi. Siyaseti normal süreçleriyle değil de, olağanüstü ve elinin güçlü olduğu alanlarla sürdürmek isteyen, siyasi havayı her seferinde zehirleyen iktidarın girişimleri artık “Ya tutarsa” mantığına dönmek üzere. Son girişimin çözümlemesi şöyle: “Terör örgütü ile iltisaklı” olduğu iddia edilen kişiler, normal yaşamlarını sürdürürken kimsenin aklına gelmiyorlar. Ancak, siyaseten işlevsel kullanım akla gelince birileri bu amaca aktör yapılıyor, “terörist” ilan ediliyorlar. Hukukçular, bu soruşturmanın İmamoğlu’na ulaşabilmesi için ciddi kanıtlar gerektiğine dikkat çekiyor. Üstelik suçlanan kişiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe girmeden önce devletten, “işe girmesinde sakınca olmadığına” ilişkin arşiv taramasıyla çıkarılan belgeleri de sunuyorlar. Bu soruşturma nedeniyle hukuk yeni bir sınav verecek.

İktidar yeniden güç toplamak için çalışmak yerine elindeki araçları hızla yıpratıyor. Bundan sonra da siyasi havanın zehirlenmesi girişimleri sürecek, bundan kimsenin şüphesi yok. İmamoğlu’nun Ankara’ya gelerek partisinin grup toplantısına katılması, Kılıçdaroğlu ile fotoğraf vermesi, muhalefetin zehirleme girişimlerine karşı bağışıklık kazanmaya başladığını gösteriyor. Ama muhalefetin sıkı iletişim ve yeni girişimlere hazırlıklı olması gerektiği de bir gerçek…