AKP’de Şenocak resti

19 Ocak 2021 Salı

AKP’de İl Başkanlığı için kongre süreci devam ederken, İstanbul’da mevcut başkan Bayram Şenocak’ın yeniden aday gösterileceği iddiaları partide tartışmaları da beraberinde getirdi. İstanbul yenilgisini Şenocak’a bağlayan çok sayıda partili, 2023 seçimleri için değişiklik çağrısı yapıyor. Bayram Şenocak’ın yeniden seçilmesi halinde partide istifaların başlayacağını öne süren AKP’li bir kaynak şu değerlendirmeleri yaptı: “Ciddi ciddi Bayram Bey’in kalmasını isteyenler var. Bunun için parti içinde bir grubun çalışmalar yaptığını duyuyoruz. Vatandaşın kimi ve neyi istediğini dikkate almıyorlar. 800 bin oy farkıyla İstanbul seçimini kaybetmemizin tek nedeni Bayram Bey. Örgütün sinir uçları ile oynanıyor. CHP İstanbul İl Başkanı’nın açıklamalarına bile Cumhurbaşkanımız yanıt veriyor. Teşkilatlar vasıtasıyla binlerce kişi istifa dilekçesi vereceğini bildiriyor. Partide aynı eski ANAP ve Fazilet Partisi’nin son dönemindeki süreç yaşanıyor. Hemşericilik ve arkadaşlıkla yapılan seçimler 2023 yılı seçimlerinde bizi zorlayacak. Genel merkeze gereken uyarıları yaptık. Umarız bu hatalardan dönülür.”

‘CUMHUR’ HAREKETE GEÇTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanmasına yönelik 11 maddelik önerileri, kulisleri yeniden hareketlendirdi. Bahçeli’nin önerileri arasında en dikkat çeken maddeler ise “Siyasi partilere yapılan devlet yardımı şartlarının yeniden düzenlenmesi” ve “Siyasilerin parti değiştirmeleriyle ilgili etik kurallar” oldu. “HDP’nin kapatılması” yönünde çağrıda bulunan Bahçeli’nin yaptığı konuşmalarda ne kadar kararlı olduğu ortaya çıkarken, kulislerde Devlet Bahçeli’nin HDP’nin kapatılması için tavrını giderek sertleştireceği konuşuluyor. Yine kulisilerde konuşulan bir başka iddia ise Bahçeli’nin AKP iktidarını, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” üzerinden baskı altına alarak başta Siyasi Partiler Yasası olmak üzere birçok alanda yasal düzenleme için sıkıştırıcağı belirtiliyor. Yine 2023 seçimlerinde MHP’nin HDP’yi siyasetin dışına itmenin dışında siyasilerin parti değiştirmeleriyle ilgili hazırlanacak yasal engellemeyle, Gelecek, Deva ve DP gibi partilere geçişin önünün kesilmesinin planlandığı ifade ediliyor.

ASİLTÜRK ZİYARETİ ETKİLİ Mİ OLDU?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesinin “Cumhur İttifakı ile birlikte SP tabanında da etkili olduğu” konuşuluyor. Asiltürk’ün, AKP’ye oy veren kitle için “önemli bir isim olduğu” değerlendirilirken, “SP’nin CHP’nin yörüngesi altında siyaset yapan bir parti konumuna geldiği” iddiasının tabanda rahatsızlık yarattığı ifade ediliyor. Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre, muhafazakâr tabanın CHP’nin siyasetini benimsemediği, SP’nin de 2023 seçimleri sürecine giderken Millet İttifakı’ndan ayrılacağı konuşuluyor. Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak’ın “SP, AKP’nin günahlarına ortak olmamalı” açıklamasına karşı SP’nin de yol haritasını bir anda değiştirebileceği ifade edilirken, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun da bu nedenle “Asiltürk ziyaretine net ifadelerle karşı çıkmaktansa, kapıların açık olduğu izlenimini yaratan ifadeleri tercih ettiği” kaydediliyor. Ancak parti içinde bir kısmında da Karamollaoğlu’nun, “Cumhur İttifakı çatısı altında birleşmektense merkez sağ partileriyle ilgili bir üçüncü yol ittifakına gidebiliriz” diyerek AKP’ye uzak durmaya çalıştığını belirtiyor.