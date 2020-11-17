AKP’deki atamalar tartışılıyor

17 Kasım 2020 Salı

AKP’de ilçe kongreleri sürerken yeni atamalar ve belirlenen bazı isimlerin parti içinde tepkilere neden olduğu öğrenildi. Mahalle teşkilatlarındaki isimlere ilçe yönetimlerinde görev verilmemesi nedeniyle birçok ismin istifa etmeyi düşündüğü ve başta DEVA olmak üzere kurulan yeni partilere katılabileceği belirtiliyor. AKP’de rahatsızlık yaratan konuların arasında bazı belediye başkanlarının ya kendi çevresinden ya da belirli kişilerin gönderdiği listedeki isimlerin işe alınmasının rahatsızlık yarattığı konuşulurken “İçeride adamı olmayan işe giremiyor. Mahalle teşkilatları ise bu süreçlerde yok sayılıyor. Bu parti için gecesini gündüzüne katanları ‘Bizim evladımız başka kapıya gitmez’ diye dışlamaya devam ederlerse İstanbul seçiminin sonucunu Türkiye’de de yaşarız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘kibir abideleri’ sözünü hatırlasınlar. Son model araçlarla gezerek siyaset yapılmaz. İnsanlara şükredin diyeceksiniz ama kapınıza gelenleri çevireceksiniz” diyerek tepkilerini yüksek sesle dile getiriyorlar. Öte yandan rahatsızlığın AKP genel merkezine de iletildiği, İstanbul il başkanının atanmasının ardından şikâyetlerle ilgili adım atılacağı konuşluyor.

Kadına şiddet davası istifa getirdi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde asistanı olarak çalışan N.A. adlı genç kadın, partinin eski merkez disiplin kurulu üyesi olarak görev yapan Ali Işıner Hamşioğlu’nun kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle savcılığa başvurarak koruma kararı talep etmişti. Suç duyurusunda, Hamşioğlu’nun, N.A.’ya psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı ileri sürülürken, Hamşioğlu’nun N.A.’nın evini silahla bastığı ve tehdit içerikli mesajlar attığı kaydedilmişti. Hamşioğlu’nun tutuklanmasının talep edildiği dava sürerken, N.A.’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bulunduğu suç duyurusu, yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yönlendirildi. İYİ Partili Hamşioğlu da N.A. tarafından tehdit edildiği ve şantaj yapıldığı gerekçesiyle adli makamlara başvurmuş ve iddiaları reddetmişti. Ancak mahkeme tarafından Hamşioğlu’na 6 aylık uzaklaştırma kararı verilmişti. Hamşioğlu’nun yaklaşık iki hafta önce parti ile ilişiğini kestiği öğrenilirken istifa gerekçesinin hakkında yürütülen kadına şiddet davası olduğu iddia edildi.

O isim Yaşar Okuyan mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun isim vermeden “Saray’dan para alıp parti kurmak isteyenler var” yönündeki sözleri parti içerisinde tartışılmaya devam ediyor. CHP kulislerinde konuşulanlara göre Kılıçdaroğlu’na parti kurmak için Saray’dan para alıyorlar iddiasında bulunan kişi Yaşar Okuyan. Sağ merkezli bir siyasetçi olan ve iktidara yakın siyasetçileri de tanıyan Okuyan daha önce de Muharrem İnce’yi hedef almıştı. Okuyan, YouTube üzerinden yaptığı program da AKP’li müteahhit Mehmet Cengiz ile Muharrem İnce arasında ilişki olduğunu söyleyerek “Ne zamandan beri o müteahhit ile tanışıyorsunuz. Maddi destek sağladı mı? Yaşar Okuyan boş konuşmaz. Bir soru soruyorsam bedava sormam” demişti. Partili bir isim “Genel başkan ve parti sözcüleri Muharrem Bey’in olmadığını açıkladılar. Ancak konu parti içinde konuşulmaya devam ediyor. Yaşar Bey’in daha önce Mehmet Cengiz ismini ortaya atarak soru sorması bu iddianın da arkasında kendisinin bulunduğu yönünde açıklanıyor. Genel başkan para alan ismi açıklayarak tartışmalara son noktayı koymalı” ifadelerini kullandı.

Seçilmiş atanmış tartışması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2002’den bugüne AKP’nin gençlik ve spor alanında gerçekleştirdiği icraatları anlatmaya başladı. Milletvekillerinin sorularını yanıt vermeden art arda 18 yılda artan sporcu sayısı gibi verileri komisyonda dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Muhalefetten en azından bir milletvekilimizin bu konudaki bir teşekkürünü duymayı arzu ederdim” dedi. Bunun üzerine İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Bu doğru bir tavır değil, bize ayar verip duruyor. Bakanın sistem içerisinde bir teknisyen gibi görevi var. Milletvekillerinin sorularını yanıtlamalısınız” dedi. Kasapoğlu ise Usta’ya “Nasıl bir tavır var ya, ne demek teknisyenim? Ben bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanınca atanmış Bakanıyım. Atanmakla kusur mu işledim” dedi. Böylece Kasapoğlu, muhalefetin sık sık dile getirdiği “atanmış bakan” söyleminin önüne Cumhurbaşkanı vurgusu getirerek muhalefetin eleştirisini sahiplenmiş oldu.