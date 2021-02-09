Bayram Şenocak veda mı ediyor?

09 Şubat 2021 Salı

AKP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI

BAYRAM ŞENOCAK VEDA MI EDİYOR?

AKP’de kongre süreci sürerken İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın istifa ettiği ileri sürüldü. AKP kulislerinde konuşulanlara göre Şenocak’ın önceki gün genel merkeze istifasını ilettiği ve genel merkezden yeniden aday gösterilmek için işaret beklediği belirtildi. Şenocak’ın istifasının kongre süreci öncesinde rutin bir durum olduğunu söyleyen AKP’li kaynak, “Kongre öncesi istifa süreci partide normal işleyiş olarak kabul ediliyor. Bayram Bey yeniden aday olmayı bekliyor. Ancak gerek İstanbul seçimlerinin kaybedilmesi gerekse CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yanıt vermemesi nedeniyle yeniden aday gösterilmeyecek” dedi. AKP’li kaynak, yeni il başkanının eski AKP’li bir belediye başkanı olduğunu ve örgütün arkasında duracağına inanıldığını söyledi.

ALTINOK, CUMHURİYET’E SALDIRDI

YANDAŞIN AKIL TUTULMASI VE YALAKALIK!

Gazetemizin internet sitesinde geçen hafta sonu yer alan ve OdaTV’nin kaynak gösterildiği “ABD, Boğaziçi Üniversitesi’ne el koyabilir!” başlıklı haberin ardından Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok dünkü köşe yazısında gazetemizi hedef alan ifadelere yer veriyor. Altınok, Can Dündar dönemini referans göstererek “gazetenin ABD güdümünde” yayın yaptığını ileri sürüyor. Altınok’un yazısındaki maddi hatalara değinmeye gerek yok. Melih Altınok yukarıdakilerin gözüne girmek için bilgiden yoksun, tutarsız noktalara dayanarak yazısını kaleme alıyor. Cumhuriyet gazetesi Can Dündar’ın trol gazeteciliğinden 7 Eylül 2018’de kurtulmuştur. Melih Altınok’un geçmişi ve birikimi Cumhuriyet’e saldırmaya yeterli değildir. Cumhuriyet’in terör örgütlerine karşı tavrı keskindir. Terör örgütleri FETÖ, PKK ile ilgili yayınları ortadadır. Cumhuriyet’i Amerikancılıkla suçlamak ise kelimenin tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır!.. Gerek Altınok gerek gazetesi gerekse iktidar kanadı Amerikancı arıyorsa dönüp geriye bakmalı ve yaptıklarını sorgulamalı. Melih Altınok dünkü Cumhuriyet’i gördü mü? Böyle bir yazıyı kim yazabilir? Böyle bir antiemperyalist duruşu kim gösterebilir? Melih Altınok gazetemizin antiemperyalist çizgisini öğrenmek istiyorsa dün gazetemizde Olayların Ardındaki Gerçek sütununda “Stratejik Ortağa Stratejik Sorular” başlığıyla yayımlanan yazıyı baştan sona okumalıdır. Acaba bugün kaç gazete bu şekilde ABD yönetimine bu soruları yöneltebilir, ABD yönetimini bu derece stratejik olarak sıkıştırabilir!..

BAŞKENTTE ZİYARET ÜSTÜNE ZİYARET

MUHALEFETTE GÖRÜŞME TRAFİĞİ HIZLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta başında “yeni anayasa” tartışmasını başlatmasının ardından başkentte parti liderleri arasında hızlanan ziyaret trafiğinin ardından yapılan açıklamalarla hem iktidar hem de muhalefet gündemlerini ortaya koydu. İktidarın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini güçlendirme yönünde adım atma arayışında olduğu, muhalefet cephesinin ise kamuoyu araştırmalarında da yurttaştan destek bulan güçlendirilmiş parlamenter sistem etrafında toplandığı görülüyor. Geçen hafta boyunca gerçekleşen muhalefet partileri arasındaki görüşmelerde güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu yapıldı. Edinilen bilgiye göre CHP yönetiminin dile getirdiği, “Türkiye’deki sorunların nedeni Saray iktidarı. Bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Sorunların çözümü için de yönetim biçimi ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ olmalı. Bu sürecin toplumsal uzlaşı ile yürütülmesi gerekli” söyleminde muhalefet uzlaşıyor. CHP’nin “İktidar Kurultayı”nda kamuoyu ile paylaşılan İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’nin 12. maddesinde yer alan “yeni bir merkez-yerel dengesi oluşturulmasına” yönelik görüşünün de muhalefet kanadında karşılık bulduğu değerlendirmesinin yapıldığı öğrenildi.

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