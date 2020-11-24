CHP’de 25 il başkanı görevden mi alınıyor?

24 Kasım 2020 Salı

CHP’de dün düzenlenen MYK toplantısında Doğu ve Güneydoğu illerinden 25 il başkanının görevden alınmasının istendiği ileri sürüldü. CHP’li bir kaynak anketlerde CHP’nin oylarının düşük çıkması nedeniyle 25 il başkanının görevden alınmasının konuşulduğunu söylerken daha önce görevden alındığı belirtilen ve sonradan yalanlanan Ağrı İl Başkanı’na görevden alındığı tebliğ edildi. Ağrı İl Başkanı İbrahim Aslan, görevden alındığı bilgisini doğrularken “Bugün (dün) görevden alındığım doğrulandı.

Fakat hangi gerekçeyle görevden aldıklarını bilmiyorum. Doğu ve güneydoğuya yönelik böyle bir çalışma var. Görevden alınmalar mevcut. Gerekçe henüz gelmedi” dedi. Öte yandan Doğu ve Güneydoğu’da il başkanlarını görevden alma iddiaları sıcaklığını korurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır için bir iş insanını çağırarak “İl başkanından memnun değilim. Bana Ensarioğlu ailesinden birisini getirebilir misiniz” dediği ileri sürüldü.

Öte yandan CHP Genel Merkezi’nin görevden almak istediği Doğu ve Güneydoğu illerindeki il başkanlarının 9’unun Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşadığı belirtildi. CHP’li kaynak, “Bu isimler kurultaydan öncede biliniyordu. Şimdi böyle bir adım atmaları mantıklı gelmiyor. Birileri örgütleri kendilerine göre dizayn etme peşinde” dedi.

‘Sözümüz Var Hareketi’nden parti

İYİ Parti içerisinde “Sözümüz Var Hareketi” olarak bilinen muhalif kanat, parti kurma kararı aldı. 2021 yılının ocak ayında kurulması beklenen partinin Ümit Özdağ’ın tasfiye edilmesinin ardından bu yönde bir karar aldığı belirtildi.

Özdağ’ın partiye katılıp katılmayacağı yönünde henüz bir karar vermediği kaydedilirken yeni kurulacak partiye yakın isimler, “Türk milliyetçilerinin dışlanması ve partiye sonradan gelen isimlerin etkin görev alması uzun süredir tartışılıyordu. Ümit Özdağ’ın ihraç edilmesi, İsmail Koncuk’un istifa etmesi de partinin kurucu kadrolarının dışlanmak istendiğini gösteriyor. Biz bu zihniyetle MHP’de anlamaşamadığımız için istifa etmiştik. Şimdi de İYİ Parti’de aynı durumla karşı karşıyayız bu kabul edilemez” dedi.

MHP’ye dönüşün söz konusu olmadığı belirtilirken partiden istifa eden isimlerle temasların yürütüldüğü kaydedildi.

SP’de diyalog sorunu

Saadet Partisi (SP) İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim’in görevden alınması parti içinde tartışmaları da beraberinde getirdi. Partiye yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre görevden alınan ve 29 Aralık’ta yapılması planlanan kongrenin 2021 yılının nisan ayına ertelendiği öğrenildi.

Sevim’in görevden alınmasının ardından genel merkez ve il teşkilatı arasında sorun olduğuna yönelik iddialar ortaya atılırken SP’li bir yönetici, “İl teşkilatı Abdullah Sevim’in görevine devamını istiyor. Görevden alınması usule aykırı olduğu gerekçesiyle de genel merkezle ile il başkanlığı arasında diyalog sorunu yaşandığı görülüyor. Kongrede Sevim yeniden aday olmayı düşünüyor. Ancak parti merkezi ile de karşı karşıya gelmek istemiyor. Sorunun konuşulup çözülmesi bekleniyor. İktidarın kan kaybettiği bir dönemde partimizde bu tür tartışmaların geride kalması gerekiyor” diye konuştu.

Aynı yönetici Sevim’in görevden alınması ile ilgili olarak Millet İttifakı’ndan rahatsızlık duyuluyor yönünde iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını söyledi. Öte yandan Millet İttifakı’nı alan belediyelerde SP’lilerin işa alınmamasının da tabanda rahatsızlık yarattığı öğrenildi. Özellikle Sevim’in bu konuda pasif kaldığı iddiasıyla görevden alındığı da ileri sürüldü.