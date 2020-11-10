‘Erken seçim’ konuşuluyor

10 Kasım 2020 Salı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın görevden alınmasından bir gün sonra Instagram hesabı üzerinden istifa etmesi, kulislerde yeniden “Türkiye yeniden erken seçime mi gidiyor” sorusunu da beraberinde getirdi. Döviz kurlarındaki önlenemeyen artış istifa nedenleri arasında gösterilirken geniş kapsamlı bir kabine değişikliği de konuşuluyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un görevden alınabileceği belirtiliyor. Hatta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi bakanlıkların yeniden iki ayrı bakanlık haline getirileceği, bakan yardımcılarının yerine ise yeniden “müsteşarlıkların oluşturulacağı” ifade ediliyor. “Erken seçim” iddialarını muhalefet cephesi de sık sık gündeme getirirken ülkenin bu ekonomik tabloyu daha fazla taşıyamayacağı gerekçesiyle erken seçim kararı alacağı ve bu kararın da yine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından açıklanacağı ileri sürülüyor. Ancak AKP içerisinde “Erken seçime gidersek bayrağı muhalefete teslim edebiliriz. Erken seçim kararı almak, Cumhur İttifakı’nı uçuruma sürükleyebilir” değerlendirmesi de yapılıyor.

Albayrak’ın istifası yetmez

Berat Albayrak’ın istifasını sosyal medyada duyurması siyasete damgasını vurdu. CHP, ekonomik krizin sebebini anlatmak için kapsamlı bir etkinlik yapmaya hazırlanırken CHP Ekonomi Masası düzenli olarak il ziyaretleri yaparak yurttaşların sorunlarını dinledi, sendikalarla kapsamlı görüşmeler yaptı. CHP Ekonomi Masası’nın çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi. CHP, sokaktaki yurttaşa verilecek “Albayrak’ın görevden alınması gerektiği” mesajı ise güncellenecek. CHP’nin sokakta yine ekonominin aile şirketi gibi yönetilemeyeceğinin vurgulayacağı ve “Albayrak’ın istifası yetmez” diyerek çeşitli çağrılarda bulunacağı konuşuluyor.

YİK’ten ‘taklitçilik’ mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın çantasının 50 bin dolar değerinde olduğunu söylemesiyle siyasette çanta tartışması başlamıştı. İktidar sözcüleri, aile üzerinden siyaset yapılamayacağını dile getirirken muhalefet sözcüleri ise devleti yönetenlerin aileleriyle birlikte yurttaşlara örnek olması gerektiğini vurguluyor. İktidara yakın medyada çantanın “çakma” olduğu yönündeki haber ise tartışmayı farklı bir boyuta taşırken Erdoğan başkanlığında 4 Kasım’da yapılan Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısının ardından yapılan açıklamada “Yenilikçilik” vurgusu dikkat çekti. YİK’in açıklamasındaki “taklitçilik değil yenilikçilik” ifadelerinin taklit çanta tartışmaları henüz küllenmeden yapılması ise akıllara “Mesaj mı veriliyor” sorusunu getirdi.