Hediye telefon parti dinlemedi

22 Aralık 2020 Salı

AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın yeni yıl öncesinde aralarında CHP’li ve MHP’lilerin de bulunduğu 45 meclis üyesine her biri 11 bin TL olan ve toplamda 495 bin TL değerindeki “Iphone Pro 11” marka cep telefonu hediye etmesi tepkilere neden oldu. Bahçelievler’de kulaktan kulağa konuşulan hediyeye ilişkin her iki partinin tabanında da “İnsanlar pandemi koşullarında ekmek bulamazken belediye başkanının dağıttığı hediye akıl alır gibi değil. Söz konusu çıkar olunca tüm partilerin mensupları birleşiyor” tepkisi yükseldiği konuşuluyor. Öte yandan olayın duyulması üzerine CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik’in CHP’li meclis üyelerine cep telefonlarını almamaları yönünde talimat verdiği, ancak meclis üyelerinin Çelik’i dinlemeyerek hediye edilen telefonları aldığı öğrenildi. AKP’li meclis üyeleri ise verilen telefonları zimmet karşılığı alındığı ve görev süreleri bittiğinde iade edeceklerini söyleyerek kandilerini savundukları kaydedildi. Ancak teknolojinin “eskime hızı” düşünüldüğünde savunmanın pek de gerçekçi olmadığı konuşuluyor.

İYİ Parti, strateji mi değiştiriyor?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katıldığı bir televizyon programında söylediği, “Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için AKP ile ittifak değil, bir masa kurulabilir ve o masada ana muhalefet partisi de yer almalı” yönündeki sözleri siyaset kulislerinde “İYİ Parti strateji değişikliğine mi gidiyor” sorusunu akıllara getirdi. İddiaya göre “güçlendirilmiş parlamenter sistem” üzerinde çalışan Akşener’in, çalışma sonrasında yeniden eski sisteme dönmek için AKP ile yan yana gelebileceği ve gerekirse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de yakın temasta bulunabileceğine işaret ediliyor. Akşener’in bu kararı, “Türkiye’deki başta yargı, demokrasi, ekonomiyi iyileştirmek” için alabileceğine dikkat çekiliyor. Akşener’in, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecine giderken böyle bir adım atmasıyla birlikte Millet İttifakı’nın CHP ve HDP blokundan oluşabileceği belirtiliyor. Siyaset için bu iddialar şimdilik “Gerçekliği yok” şeklinde değerlendiriliyor.

KADEM’den il başkanlığına

AKP’de il başkanlığı atamaları sürerken Kırşehir AKP İl Başkanı seçilen Seher Ünsal, parti içerisinde tartışmaları da beraberinde getirdi. İl başkanı Muzaffer Aslan’ın görevi bırakmasının ardından 40’a yakın kişi il başkanlığı için başvuruda bulundu. Resmi başvuru olmadığı ileri sürülürken Kırşehir Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Şube Başkanı Seher Ünsal’ın AKP Genel Merkezi tarafından Ankara’ya çağrılarak atanmasında KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın etkili olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın Ünsal’ı diğer adayları değerlendirmeden atamasını yaptırdığı iddiası ise il teşkilatında rahatsızlık yarattı. AKP adaylarından bir isim, “Yapılan atama liyakatsiz. Cumhurbaşkanımızın verdiği kararlara saygılıyız ancak örgütte bu isim kabul görmüyor. Bu tür atamalar 2023 hedeflerimize zarar veriyor” dedi. Ünsal’ın atamasının ardından parti tabanında “Biat etmesinin karşılığını aldı” yorumları yapıldı.