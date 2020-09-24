İYİ Parti’de yeni hareket hazırlığı

24 Eylül 2020 Perşembe

İYİ Parti’de yaşanan liste krizinin ardından Aytun Çıray, Aylin Cesur, Adnan Sezgin, Ayhan Erel, İsmail Koncuk gibi isimlerin yeni Genel İdare Kurulu’na seçilenlerden teşekkül edecek Başkanlık Divanı’nı bekleyeceği, divan teşekkülünden sonra da seçilecek isimlere göre yeni bir “cephe oluşturabileceği” parti kulislerinde konuşuluyor.

Bununla birlikte, kurultayda Genel Başkan Meral Akşener’in, “Bu partinin kuruluşunda iki yumruk arasında kalmış Kürtler ve Zaza’lar yer aldı” sözleri de İYİ Parti kulislerinde en tartışılan konuların arasında yer aldı. İYİ Partililer birbirlerine “Acaba Akşener, bu sözlerle ‘HDP’ye yeşil ışık mı yaktı’ diye sorarken, Akşener’in AKP ve HDP arasında kalmış olan Kürt seçmenlere el uzattığı da belirtiliyor. Yine Akşener’in HDP ile arasına mesafe koymaya devam edeceği ve Millet İttifakı’na HDP’nin alınması halinde yeni arayışlara girilebileceği söyleniyor.

Öte yandan liste krizinin ardından birçok milletvekili ve delegenin de yaşanan rahatsızlığı Akşener’e ilettiği öğrenildi. Akşener’in yakın çalışma ekibi içinde yer alan bir kaynak ise “Bu Koray Aydın’ın partiyi ele geçirme operasyonuydu. Bu gibi olaylar ve kişilerle MHP’de mücadele ettik, burada da edeceğiz. Bu parti Türkiye’ye umut olsun diye kuruldu.

Partiyi kendi çıkarları için kullanacaklara teslim etmeyiz. Yaşanan liste krizi istifa getirebilir. Meral Akşener’in buna dahil olduğunu düşünmüyoruz. Ama İYİ Parti’nin vereceği umudu budamaya çalışanın da eli kolu kırılacak. Bu sadece bizim değil seçmenin de düşüncesi” diyerek Aydın’ın istifasının istendiğini belirtti.

Şişli Belediyesi’nde zabıta alımı, alınacak kişiler önceden mi belirlendi?

Şişli Belediyesi’nin 657 sayılı devlet memurluğu yasası kapsamında Genel İdari Hizmetler (GİH) sınıfında 25 zabıta memuru alımı için açtığı müracaat tartışmalara neden oldu. Belediyenin alınacak personelde istenen koşullar arasında beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi spor yöneticiliği veya rekrasyon lisans bölümlerinin yanı sıra gıda, inşaat ve ziraat mühendisliği gibi bölümlerden mezun olma şartı getirilmesi ve Arapça YDS’den C seviyesinde puan almak gibi şartlar sunması kişiye göre hazırlandığı iddialarını gündeme getirdi.

İsminin verilmesini istemeyen bir partili, “AKP’yi eleştiriyoruz ama zabıta memurluğu için aranan şartlara baktığınızda sanki alınacak kişilerin önceden özelliklerinin belirlendiğini gösteriyor. Zabıta memurluğu için beden eğitimi ya da spor öğretmenliği gibi bir şartın gerekçesi nedir açıklanırsa öğrenmiş oluruz. Umarım yapılan bu yanlıştan dönülür” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi: İnce için işlem yapmayın

CHP yönetimini sert sözlerle eleştirerek “Memleket Hareketi”ni başlatan Muharrem İnce’nin disipline verilmesinin ardından dosyanın bugün Yalova İl Başkanlığı’na geleceği öğrenildi. Genel merkezin İnce hakkında herhangi soruşturma ya da disiplin işlemi yapılmaması yönünde karar alınmasını istediği öğrenildi. Dilekçenin henüz ilçe başkanlığından gönderilmediği ve bugün il başkanlığına gideceği belirtilirken, genel merkezin tavrının ardından herhangi bir işlem yapılmayacağı kaydedildi. Öte yandan Muharrem İnce’nin yakın çevresine, başlattığı gezilerde gördüğü ilgiden memnun olduğunu, 81 ili gezdikten sonra 100 ilçe ve 1000 köye yapılacak ziyaret planlamasının da tamamlandığını söylediği öğrenildi.

Erdoğan’dan yeni yüzler çıksın emri

AKP’de il ve ilçe kongreleri sürerken, özellikle büyük kentlerde yeni yüzlerin ortaya çıkarılması yönünde örgütlere talimat verildiği öğrenildi. AKP kulislerinde konuşulanlara göre, Recep Tayyip Erdoğan’ın parti içerisindeki gruplaşmaları da yakından takip ettiği ve bu gruplara uzak duran yeni isimlerin örgütlerde görev almasını istediği belirtiliyor. Büyükşehirlerin tamamında bu hassasiyetin sağlanması yönünde Erdoğan’ın kesin talimat verdiğini anlatan AKP’li kaynaklar, “Genel başkan özellikle kadın ve genç isimlerin sayısının artırılması yönünde talimat verdi. Büyükşehirlerde yıpranan isimlerin üzeri büyük oranda çizilecek. Sayın Erdoğan, parti içinde gruplaşmalara uzak duran isimlerin öne çıkarılmasını istiyor. İstanbul ve Ankara’da bunun yansımalarını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Meclis personelsiz kaldı

Koronavirüs salgını nedeniyle kamuda ve özel sektörde esnek çalışma yönteminin hayata geçirilmesi için çeşitli uygulamalar başlatılırken; 1 Ekim’de yeni yasama yılının başlayacağı TBMM’nin pandemi koşullarında nasıl çalışma yürüteceği merak konusu oldu. Kulislerde Meclis’in 1 Ekim’de açılmasının ardından en az 15 gün sürecek bir ara verilmesinin gündemde olduğu konuşuluyor. Ciddi tedbirler konuşulurken, bu durumdan etkilenecek çay ocakları ve lokantalar için personel alımı yapılması da akılları karıştırıyor. TBMM’de görevli bir kişi salgının ardından pek çok personelin emekli olduğunu ya da ayrıldığını söyleyerek, “Çok sayıda aşçı, garson emekliye ayrıldı. Bu nedenle yeni personel ihtiyacı doğdu” dedi. TBMM de 27 aşçı, 19 bulaşıkçı, 46 çay ocağı garsonu, 71 lokanta garsonu, 67 hizmetli, 3 kadın kuaförü, 2 erkek berberi, 1 terzi, 5 anaokulu öğretmeni, 11 bakıcı anne ve 15 teknisyen alımı için eylül ayında duyuru yapıldı.