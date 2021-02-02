Nevşehir AKP’de sorun büyüyor

02 Şubat 2021 Salı

BASKI İSTİFA GETİRDİ

Siyasette ittifak çalışmaları sürerken, partilerdeki istifalar da hızla devam ediyor. Kendinden önceki belediye başkanının yolsuzluklarını araştırdığı için baskı gören ve geçen cuma günü sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden AKP’li Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın ardından partide istifaların başladığı öğrenildi. İlde konuşulanlara göre Arı’nın baskı ile istifa ettirilmesinin ardından 500’ü aşkın kişinin AKP’den istifa ettiği belirtiliyor. İl başkanlığına tepki gösteren çok sayıda partilinin Arı’ya destek vermek için istifa ettiği ve genel merkeze il başkanı hakkında zehir zemberek mektup göndermeye hazırlandıkları konuşulurken, parti üst yönetiminin tavrına göre istifa sayısının artabileceği konuşuluyor. Yine AKP kulislerinde konuşulanlara göre, İstanbul’da da bir belediye başkanının aynı gerekçelerle görevden alınabileceği ileri sürülüyor. Arı’nın istifasının ardından İstanbul’daki görevden almanın bir süre ertelenebileceğini söyleyen AKP’li kaynaklar, “Bir belediye başkanımız da kendinden önceki belediye başkanının yaptığı harcamalar nedeniyle dava açmaya hazırlanıyor. Nevşehir’de yaşanan süreç İstanbul’da da yaşanabilir. Umarız buradaki süreç iyi yönetilir” dedi.

AKP BEYOĞLU İLÇE TEŞKİLATI

TEK ADAY DAYATMASI KONGREYİ İPTAL ETTİRDİ

AKP’de bugün yapılması planlanan Beyoğlu İlçe Kongresi, İl Başkanı Bayram Şenocak tarafından atanan avukat Abdullah Enes Özkan’ın karşısına Necdet Bekçi’nin aday çıkması üzerine ertelendi. Genel merkez ve il başkanlığının Özkan’ı tek aday göstermek istemesi ve Bekçi’nin aday olmakta kararlı olduğunu söylemesi üzerine ilçe yönetiminin toplanarak kongreyi ileri bir tarihe erteleme kararı aldığı öğrenildi. Bekçi’nin adaylığını geri çekmemesi üzerine kongre salonuna polis çağırıldığı ve içeri alınmaması yönünde talimat verildiğini söyleyen AKP’li kaynaklar, bunun partide tepkiye neden olabileceği gerekçesiyle kongrenin ertelendiğini söyledi. Öte yandan kongreye tek aday ile gidilmesi ve Abdullah Enes Özkan’ın seçilmesi halinde yüzlerce kişinin AKP üyeliğinden istifa edeceği ileri sürüldü.

‘HAZİNE YARDIMI’ TARTIŞMASI

SİYASİ PARTİLER YASASI GELECEK YILA MI KALDI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “HDP’nin kapatılması” yönündeki çağrısının ardından yeniden tartışılmaya başlanan Siyasi Partiler Yasası’ndaki (SPY) düzenlemenin, bu yıl değil, “belli bir mutabakat zemini hazırlanması” gerekçesiyle, 2022 yılında AKP tarafından TBMM’ye sunulacağı konuşuluyor. Ancak iktidar kanadının, özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, erken seçim halinde Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi ile Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’ne “milletvekili verebilecekleri yönündeki” sözlerini de dikkate aldığına ve bu durumu engellemek için “milletvekili transferine kapıları kapatacak bir maddenin yeni düzenlemede yer alacağına” dikkat çekiliyor. Bu nedenle AKP her ne kadar yasa ile ilgili düzenleme için 2022 yılını işaret etse de “muhalefeti bu madde yönünde ikna edemeyeceği” ifade ediliyor. İktidar, SPY için “parlamentoda muhalefetin de desteğini” isterken, muhalefet partileri ise “milletvekillerinin parti değiştirmesini engelleyecek bir maddenin yasa içine konulmasının, milletvekilleri açısından antidemokratik olacağını” vurguluyor. Muhalefet kanadı, “böylesi bir maddenin milletvekilinin özgür düşüncesine müdahale olacağına” dikkat çekiyor. İktidarın SPY’yi temel alarak, “Hazine yardımlarına ilişkin düzenleme koşulunu öne süreceğini belirten muhalefet bu maddeyi de önceleyerek, daha sonra ‘iktidarın istemediği partilere Hazine yardımının engelleneceğini, bunun da Türkiye’deki demokrasi yolunu tıkayacağını” düşünüyor.

İŞSİZLİĞE DİKKAT ÇEKİYORLAR

SP GENÇLİK YAPILANMASI CUMHUR’DA OLMAYA KARŞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Üyesi Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesinin yankıları sürüyor. SP’nin gençlik yapılanması “partinin Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girmesine” sıcak bakmıyor. Ülkenin gerçekleri ile ittifakta yer alınmaması gerektiğini belirten SP’li gençler, “Üniversite mezunu onlarca genç var. Bu gençlik içinde SP’ye gönül verenlerin sayısı da azımsanmayacak ölçüde. Gençlik, artık AKP’nin işsizlik sorununa çare üretemeyeceğini düşünüyor.” SP’li gençlerin partinin bir başka parti gölgesinde seçimlere girmesine de sıcak bakmadığı konuşulur. SP’li gençlerin “Nasıl AKP, daha önce bu yapının içinde olmasına karşın iktidar olduysa, SP’nin de AKP gibi tek başına iktidar olma şansı var. Ancak bunun için SP’nin de kendini yenilemesi ve dünyaya açılması gerekiyor” şeklinde parti yönetimine itirazlarını sunduklarına da dikkat çekiliyor.

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