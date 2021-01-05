‘Örgütü bilen biri olmalı’

05 Ocak 2021 Salı

CHP MARDİN İL BAŞKANLIĞI: ‘ÖRGÜTÜ BİLEN BİRİ OLMALI’

2 yıldır boş olduğu belirtilen CHP Mardin İl Başkanlığı’na parti örgütü dışından atama yapılacağı iddiaları parti tabanında rahatsızlık yarattı. Genel merkezin parti dışından isimlerle de görüştüğünü belirten CHP’liler, “Görüşülen isimler arasında CHP’ye üye olmayan ya da yeni üye olan isimler de bulunuyor. Kim olursa olsun, seçilen parti örgütünden olmalı. Mardin’de geçen seçimde 14 bin oy aldık. CHP rozetini takmaya çekinenler aday yapılmaya çalışılıyor. Biz hem parti örgütünün tepkisini çekmeyecek hem de burada bize milletvekilliği kazandırabilecek bir aday görmek istiyoruz. Daha önce CHP’ye oy vermemiş bir ismi buraya atamasınlar. Buradaki CHP’liler küstürülmesin. Dışarıdan yapılacak atama bizi rahatsız ediyor” dedi. Öte yandan iddialarla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın da “Tüzüğe göre Mardin’de bir geçici kurul atanacak. Bu kurul 7 kişilik olacak. O kurul ildeki delege tespitlerini yapacak ve sonra da kongreye gidilecek. Bir yere atama yapacağımız zaman adaylığa talip olan herkesle görüşülür ama oranın gerçeklerini göz önünde bulundurarak doğru kişi atanır. Toplumun farklı kesimlerinden başvurular alıyoruz. Bu süreçte doğru kişiyi bulmakla meşgulüz” dediği öğrenildi.

TBMM İÇTÜZÜĞÜ TARTIŞILIYOR: SİL BAŞTAN DEĞİŞİKLİK İSTENİYOR

Siyasi iktidar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum kapsamında TBMM İçtüzüğü’nde değişiklik için adım atmaya hazırlanıyor. Kulislerde konuşulanlara göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in çalışma usullerinin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine adapte edilmesine ilişkin içtüzük değişikliğini siyasi partilerin temsilcileriyle görüşerek değerlendirmek istiyor. Ancak hükümetin içtüzük değişikliğinden kastı, tüzüğü sil baştan değiştirmek. Öyle ki hükümetin üzerinde yaptığı çalışmalara göre, “cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların atandıkları tarihten sonra yapılan ilk birleşimde ant içmeleri, TBMM Başkanlık Divanı üye sayısının başkan hariç tutularak belirlenmesi, görevde bulunan veya görevinden ayrılmış olan cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında, görevleri ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle Meclis soruşturması açılmasının istenilmesi, genel kurul çalışmalarına katılma talebinin Meclis Başkanı’nca uygun görülmesi üzerine, yürütme üyelerinin de oturumlara katılma ve görüş bildirebilmesi” gibi pek çok düzenlemenin yapılması öngörülüyor. Parlamenter sistemin özelliklerinden olan “güvenoyu”, “gensoru”, “sözlü soru” gibi usullerin de içtüzükten ayıklanması, bunların yerine ise yeni sistemle uyumlu “yazılı soru”, “genel görüşme”, “Meclis araştırması” gibi usullerin getirilmesi planlanıyor.

‘BİRİLERİ ERDOĞAN’I KANDIRIYOR’: AKP’DE PAYLAŞIMLAR ORTAYA SAÇILDI

AKP’de ilçe başkanlıkları için atamalar sürerken, eski defterler de ortaya saçılıyor. Yapılan atamalara tepki gösteren partililer kendi aralarında “Birileri Sayın Cumhurbaşkanımızı kandırıyor. İlçe başkanlarının büyük çoğunluğu atama yapıldıkları yerlerde oturmuyorlar. İstanbul bu şekilde kaybedildi. Halen eski hatalardan ders almıyorlar” diyor. Kendi WhatsApp gruplarında 15 Temmuz öncesinde Fethullahçı Emre Uslu’nun açıklamalarını öven ilçe başkanlarının yaptıkları paylaşımları da konuşan AKP’liler, “Yapılan paylaşımları, ortada olan isimleri atamayı kabul etmek mümkün değil. Bunları atayanları 251 şehidin vicdan azabıyla baş başa bırakıyoruz ve hakkımızı helal etmiyoruz. Birileri Erdoğan’ı kandırmaya çalışıyor” diye tepki gösteriyor. Öte yandan söz konusu paylaşımı yapan ilçe başkanlarının eski tweet’lerini silmeye başladıkları da görülüyor.