Tabandan AKP’li yöneticilere tepki

01 Aralık 2020 Salı

Ekonomik kriz AKP’de de farklı boyutlarda yaşanmaya başladı. AKP’li belediye başkanları ve meclis üyelerine yönelik partililerden gelen taleplere yanıt verilmediği için tepkilerin arttığı öğrenildi. Belediye başkanları ve meclis üyelerinden bazılarının telefonlara çıkmaması ve parti örgütlerinden gelen taleplere yanıt vermemesi üzerine huzursuzluk yaşandığını söyleyen AKP’li kaynaklar, “Belediye başkanları ve meclis üyelerinin bazılarına yönelik yoğun tepkiler alıyoruz. Yeni il başkanı bir an önce açıklanmalı ve örgütteki bu tepkiye el koymalı. Özellikle Çatalca, Güngören, Bahçelievler, Sultangazi’de belediye başkanlarına yönelik çeşitli iddialar ve tepkiler var. Meclis üyeleri vatandaşın telefonunu açmıyor. İBB’ye bağlı iştiraklerden işten çıkarmalar var ve buna sessiz kalıyorlar” dedi. AKP’li kaynak, il başkanının belirlendiğini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs nedeniyle büyük illeri açıklamayı geri bırakmasından dolayı isminin gizli tutulduğunu da söyledi.

Vekiller istemedi, ziyaret ertelendi

TBMM’de mevcut 584 milletvekilinde 100’ün üzerinde pozitif vaka bulunurken bazı vekiller ise ikinci kez virüse yakalanmaya başladı. Çok sayıda danışman ve Meclis personeli de hastalandı. Eskisi gibi uzun müzakereler yapılmasa da komisyon ya da Genel Kurul’da yapılan görüşmeler ve vekillerin her hafta seçim bölgelerine gidip gelmesi Covid-19’un yayılmasına neden oluyor. Daha önce esnaf ve çiftçiyle bir araya gelen CHP’li vekiller ekonominin ana omurgasını oluşturan KOBİ’leri ziyaret ederek sorunları tespit etmiş, çözüm önerilerine yönelik ikinci bir ziyaret planlaması yapılmıştı. Ancak koronavirüste önce hasta sonra vaka olarak açıklanan sayıların endişe verici şekilde yükselmesi üzerine milletvekilleri, 28 Kasım - 7 Aralık tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan ikinci ziyarete ilişkin çekincelerini dile getirdi. Vekillerin çekinceleri üzerine KOBİ’lere yapılması planlanan ikinci ziyaret ileri bir tarihe ertelendi. KOBİ’lere çözüm önerilerinin yüz yüze değil, telefon ya da mektupla iletilmesi benimsendi. Böylece, İstanbul seçiminin büyük farkla kazanılmasında ana etken olan “yüz yüze iletişim stratejisi” de böylece salgına takılmış oldu.

Anlatmakta zorlanırız

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz’ün ABD devlet Başkanı Joe Biden’a “Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, yargı sisteminin siyasetten arındırılmasına, güçler ayrılığına, demokratik reformlara, medya, ifade, toplanma özgürlüğü gibi tüm temel hak ve özgürlüklere çok güçlü bir vurgu yapması” için çağrıda bulunması parti içinde tartışılmaya devam ediyor. CHP’de parti yöneticiliği de yapan bir milletvekilinin, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na dışarıda ve parti tabanındaki rahatsızlığı ilettiği belirtildi. Söz konusu milletvekilinin Kılıçdaroğlu’na “Türkiye’nin özgürlükçü demokrasi için yeterli tecrübe ve kadroları var. Bunun için yabancılardan çağrı beklemek zuldür. Bunu topluma anlatmakta zorlanırız. Bu yönde bir çalışma yapılacaksa bunu CHP olarak biz ortaya koymalıyız” dediği öğrenildi. Öte yandan parti içinde etkili bazı isimlerinde aynı görüşte oldukları ve “Bunu dostlarla değil, kendi irademizle ortaya koymalıyız. Ortak bir çalışma yapılacaksa da bu kamuoyundan gizlenmeden şeffafca yapılmalı” görüşünü savunduğu kaydedildi.