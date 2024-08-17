Prof. Burhan Şenatalar’ın bilim örgütlenmelerinin basamaklarından siyasete noktasız koşusu...

17 Ağustos 2024 Cumartesi

12 Mart öncesinde, kamu çalışanlarına sendika kurma yasağı gelmeden, TÜMAS kurucuları, yöneticileri kadrolarının içinde tanıdığım çok değerli bilim insanları arasında yeri ön saflarda bilim insanımız arasında, topunu birden tanımış olmanın güzel günleri, eğitim sorunlarına, bilime katkıları hangisinin unutulur gibi olabilirdi ki? Gazeteciliğimin ilk yıllarında onları, eğitime katkıları, toplumsal duruşları ile tanımakla, koşturmacaların içinde ne kadar çok boyutlu toplumsal sorunlar yumağı içinde yüzleştiğimizin değerini şimdilerde çok daha iyi kavrıyorum.

Prof. Burhan Şenatalar’ı, Cumhuriyet YouTube üç kuşak söyleşisi için aradığımda ancak nerelerden başlayıp nerelere kadar uzanabileceğimizin zorluğu ya da öncelikler sorunsalı üzerinden zorlanacağımızın ayrımına vardım. Elinin uzanamadığı bilimsel ürgütlenme ile toplumsal örgütlenmelerinin listesini çıkarmak bile zaman, yer kaybı olabilirdi. Akışa bırakmak gerekirse doğaçlama daldan dala atlamak, çok önemli bilimsel, toplumsal, siyasal sorunlar, örgütlenmeler üzerinden o günlerden bugünlere kadar hızlı, sıcak geçişler kaçınılmazdı.

Hiç kopmadığı öğretim üyeliği görevinde, günümüzün uyanık öğrencilerinin birbirlerine yaptıkları, ustalıklı bir uyarıdan girmek isterim. “Ne yapıp edip bir dersini olsun mutlaka izlemeleri, aksini yaparlarsa çok şey kaybetmiş olabilecekleri” bana çarpıcı geldi. Yıllarla hem bilimsel örgütlenmeler hem de siyasal örgütlenmeler içindeki sunumlarını dinlemiş olarak, gündemdeki yaşanmışlıkları, gerçekleri, ne kadar öz anlatabildiğine tanıklık etmiş olmanın yanında, gazete özetlerinde işimin ne kadar kolaylaştığının örneğini yaşamışım ki...

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1970’li yıllardan günümüze uzanan, sözcüğün tam karşılığı üç kuşağı birden kapsayan gelişmeler, örgütlülükler içinde, bir yanı ile bilimin tam göbeğinde, diğer yanları ile toplumsal yaşamın her alanı, üstüne üstlük siyasal yaşam, örgütlülükler içinde en derininden çalışmalara katılmak, kuşbakışı izlendiğinde Burhan Hoca’mızı yoracağına birdiğeri ile tamamlamış olarak zenginleştirmiş.

Dahası da var. İçinde olduğu örgütlenmeler, insan ilişkileri içinde, sorumluluk duygusu ile öylesine özel sorumluluklar da üstlenmişliğine tanıklıklarım o kadar çok ki. Sizi içinde olmak istediğiniz bir etkinliğe katılmanız yolunda uyarmanın çok ötesinde, elindeki işin altından kalkamamış dostlarına yardım adına öylesine ek işler üstlenmiştir ki. Sağlık sorunları nedeni ile bir dostunun yarım kalmış bir kitabının tamamlanması gibisinden işlere de bulaştığının örnekleri olabilir.

Ya da dışarıdan hiç anlaşılamamış, biraz alay, biraz saygı karışımı, ömürleri boyunca YÖK’e karşı çıkmış çok önemli bir grup bilim insanı ile birlikte, YÖK’ün çöküşüne karşı Cumhurbaşkanı Sezer tarafından bilinçli olarak YÖK içine atanmış kalabalık bir değerli bilim insanı grubunun içinde bulunmaları, hem saygı hem de eleştiri ile karşılanmıştır. Kendileri, yaptıkları, kimlikleri ile barışık kişiler olarak, tepki vermeden gülümseyerek bildikleri yollarda yürümelerini saygıyla izleyenler arasında olabilirsiniz.

Bir yandan da örneğin dönemin toplumsal gereksinmeleri içinde görev bilim, gönüllü Erdal İnönü’nün seçim kampanyasında gündüzlü geceli çalıştığından haberiniz var mıydı? Sizin anlayacağınız ancak tadımlık bir üç kuşak söyleşisi ile karşı karşıya olduğunuzu duyurmakla yetinmeliyim.