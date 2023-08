İyi başladık böyle devam edelim!

04 Ağustos 2023 Cuma

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz ilk tur maçları sonunda kaza bela yaşamadan gösterdikleri iyi performans ile isimlerini bir üst tura yazdırdı. Bu gösterilen performans aslına bakılırsa TC kimliğine sahip, taraflı tarafsız herkesi ilgilendiren bir durum. Nedeni ne diye soracak olursanız tabii ki her Avrupa maçı ve milli maç öncesi gündeme gelen ülke puanı.

Z kuşağı pek bilmez ama bu ülke topraklarında eskiden haftada iki kez Şampiyonlar Ligi müziği çalardı. Gel zaman git zaman ülke futbolu olarak gösterdiğimiz kötü performans nedeni ile şampiyon olan takımımızın bile o müziği duyması için uzun ve meşakatli bir yoldan gitmesi gerekir hale geldi.

İşte bu nedenle kulüplerimizin oynadığı her Avrupa maçı ve millilerimizin sahaya çıktığı her maçta en çok konuşulan konu oynanan oyun kadar ülke puanı oldu. Avrupa'da daha çok takımımız ile yer almak, daha rahat kuralar ile karşılaşmak ve daha üst turlardan turnuvalarda yer almak için ülke puanımızı yükseltmemiz gerekiyor. Şu an ülkemiz 28.350 puan ile sıralamada 12. basamakta yer alıyor. 11. sırada ise 28.475 puan ile İsviçre bulunuyor.

İşin matematiğine fazla girmeden net konuşmak gerekirse, ilk olarak geçmeyi hedeflediğimiz rakibimiz İsviçre şu an bizim gibi 4 takım ile Avrupa kupalarına devam ediyor. İşte bu sebepten dolayı, temsilcilerimizin ilk turlarda fire vermeden bir üst tura adlarını yazdırmaları çok önemliydi.

Şimdi sırada NK Olimpija Ljubljana, Maribor, Neftçi ve Osijek'i Avrupa kupalarının dışına itmek var... Belki bu sefer işimiz biraz daha zor ama yapılan bunca transfer ve taraftar desteği ile takımlarımız bunun da üstesinden gelebilecek güce sahip.

Yazının başında söylediğim gibi; iyi başladık böyle devam etmeliyiz...