Tonguç Orözü
Tonguç Orözü [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

İyi başladık böyle devam edelim!

04 Ağustos 2023 Cuma

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz ilk tur maçları sonunda kaza bela yaşamadan gösterdikleri iyi performans ile isimlerini bir üst tura yazdırdı. Bu gösterilen performans aslına bakılırsa TC kimliğine sahip, taraflı tarafsız herkesi ilgilendiren bir durum. Nedeni ne diye soracak olursanız tabii ki her Avrupa maçı ve milli maç öncesi gündeme gelen ülke puanı.

Z kuşağı pek bilmez ama bu ülke topraklarında eskiden haftada iki kez Şampiyonlar Ligi müziği çalardı. Gel zaman git zaman ülke futbolu olarak gösterdiğimiz kötü performans nedeni ile şampiyon olan takımımızın bile o müziği duyması için uzun ve meşakatli bir yoldan gitmesi gerekir hale geldi. 

İşte bu nedenle kulüplerimizin oynadığı her Avrupa maçı ve millilerimizin sahaya çıktığı her maçta en çok konuşulan konu oynanan oyun kadar ülke puanı oldu. Avrupa'da daha çok takımımız ile yer almak, daha rahat kuralar ile karşılaşmak ve daha üst turlardan turnuvalarda yer almak için ülke puanımızı yükseltmemiz gerekiyor. Şu an ülkemiz 28.350 puan ile sıralamada 12. basamakta yer alıyor. 11. sırada ise 28.475 puan ile İsviçre bulunuyor. 

İşin matematiğine fazla girmeden net konuşmak gerekirse, ilk olarak geçmeyi hedeflediğimiz rakibimiz İsviçre şu an bizim gibi 4 takım ile Avrupa kupalarına devam ediyor. İşte bu sebepten dolayı, temsilcilerimizin ilk turlarda fire vermeden bir üst tura adlarını yazdırmaları çok önemliydi. 

Şimdi sırada NK Olimpija Ljubljana, Maribor, Neftçi ve Osijek'i Avrupa kupalarının dışına itmek var... Belki bu sefer işimiz biraz daha zor ama yapılan bunca transfer ve taraftar desteği ile takımlarımız bunun da üstesinden gelebilecek güce sahip.

Yazının başında söylediğim gibi; iyi başladık böyle devam etmeliyiz...

 
 
 

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

İyi başladık böyle devam edelim! 4 Ağustos 2023
Galatasaray maça 1-0 önde başlıyor... 31 Temmuz 2023

Günün Köşe Yazıları

Özdemir İnce
Özdemir İnce Anna’nın insan olamaması
Ali Sirmen
Ali Sirmen Her yerde şiddet var
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Devlet korumasındaki çocuklar tarikat kampında!
Olaylar Ve Görüşler
Cumhuriyetin 100. yılını sahiplenmek - Mehmet Şakir ÖRS
Olaylar Ve Görüşler
Tarihsel sorumluluk: Türkiye modeli - Prof. Dr. Nur SERTER
Olaylar Ve Görüşler
Öfke neden yükseliyor? - Kadir Serkan SELÇUK
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Ben ajanım, ben hainim, ben katilin maaşlısıyım öyle mi?
Özgen Acar
Özgen Acar Putin-Erdoğan yüz yüze görüşemiyorlar!
Sertaç Eş
Sertaç Eş İki yenilgi
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Ekonomik kriz... Alışmamız için üç neden...
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar İç karartan tablolar
Elçin Poyrazlar
Elçin Poyrazlar Trump ABD’ye karşı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler