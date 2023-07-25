7.1 milyar TL kayıp!

25 Temmuz 2023 Salı





























Kulüplerimizin 2014-15 ile 2022-23 sezonları arasındaki 9 yıllık süreçte gelirleri yabancı para bazında geriye gitti. 2015-16 sezonunda kulüplerin havuz gelirlerinin o günkü kurdan karşılığı 294 milyon 291 bin dolar ederken, 2022-23’te 122 milyon 816 bin dolara geriledi. 9 sezonda kulüplerimizin dolar bazında havuz gelirleri yüzde 52.72 azaldı. En dramatik düşüşlerden birini kulüpler bu sezon yaşadı. 2022-23’ün başlangıcında kulüplerin havuz gelirlerinin dolar karşılığı 122 milyon 836 bin dolardı. Gelirlerin TL olması ve TL’nin dolar karşısında yüksek oranlı değer yitirmesi sonucu 122.8 milyon dolar olan gelir toplamı, sezon sonu 37 milyon dolar azalarak 87.8 milyon dolara geriledi. TL’deki büyük devalüasyon kulüplerin havuz gelirlerini döviz bazında yüzde 30 eritti.

Sadece devalüasyon nedeniyle değil, kulüplerin döviz bazında havuz gelirleri nominal olarak da son 9 yılda geriye gitti. 2014-15 sezonunda 259.8 milyon dolar olan havuz gelirleri, 2018-19’da 338 milyon dolara kadar yükselmesine karşın 2022-23’te 122.8 milyon dolara geriledi. Daha önce dolar bazında yapılan sözleşmelerin, TFF tarafından bir süre sonra TL’ye döndürülmesi, TL’deki değer kaybına bağlı kulüplerin havuz gelirlerinin çok düşmesine neden oldu.

2018-19’daki 338 milyon dolarlık havuz gelirlerini temel alırsak, 2022-23’te 122.8 milyon dolar olan havuz gelirleri sonucu, kulüplerin kaybı dolar bazında son 5 sezonda 215.2 milyon dolar oldu. Bugünkü kurlardan bu tutarın karşılığı 5.8 milyar TL. Enflasyon kaynaklı 1.3 milyar TL’yi eklediğimizde, bugünkü ekonomik olumsuzlukların kulüplere maliyeti 7.1 milyar TL. Bu, bir yıllık futbol gelirlerimize yakın tutarı ifade ediyor.

Enflasyon toplumsal olarak tüm gelir gruplarının harcanabilir gelirlerini azaltarak, onların satın alma güçlerini düşürürken, kulüpler de bundan etkilenmeye başladı. Kulüpler yüksek enflasyon nedeniyle önemli gelir kaybına uğradı. TL’nin yabancı paralar karşısında aşırı değer kaybı, kulüpleri vuran 2. ekonomik olumsuzluk. Yüksek enflasyon, yüksek oranlı devalüasyon kulüplerin gelirlerinde önemli kayıplara neden oldu. Enflasyon kaynaklı gelir kayıpları kulüplerin ve futbolumuzun rekabet gücünü olumsuz etkileyen en önemli ekonomik olumsuzluk. Gelirlerini reel olarak artıramayan kulüpler, bir süre sonra rekabet güçlerini kaybetmeye başlar. Düşen rekabet gücü, futbolun kalitesini aşağı çeker, futbolumuzun finansal krizini derinleştirir, sportif refahı düşürür. Kulüpler bu felakete gidişin farkında mı?