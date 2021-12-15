Sokağa ev hapsi…

15 Aralık 2021 Çarşamba

Sabah erken saatte evine baskın yapılarak gözaltına alındı Arif Kocabıyık...

11 yaşındaki oğlu polise sormuş: “Babamı nereye götürüyorsunuz?” diye…

Kendisi gibi sosyal medyada sokak röportajları yayımlayan iki yayıncıya da eşzamanlı olarak gitmiş Emniyet…

Terör savcısının sorgusunun ardından mahkeme ve sonrasında ev hapsi…

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AKP’li bir yöneticinin şikâyeti üzerine “İlave TV”, “Kendine Muhabir” ve “Sade Vatandaş” hesaplarının sahipleri Antalya’da yapılan bir “operasyonla” ileri demokrasi ile tanıştılar...

Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Turan Kural, özellikle gençlerin yoğun olduğu yüz binler tarafından ilgi ile takip edilen yayıncılardı.

Dün İlave TV yayıncısı Arif Kocabıyık ile ev hapsinin ilk gününde konuştum, “Halka ayna tutuyoruz, sorunlarını, dertlerini, şikâyetlerini hiç müdahale etmeden olduğu gibi yansıtıyoruz” diyor. Yapılan operasyonun gözdağı olduğunu, susmayacağını belirtip ekliyor: “Ev hapsine olduğum için halkı cam kenarına çağırıp röportajlarımı sürdüreceğim...”

“Peki, ilk sorun ne olacak?” diyorum… Yanıtı: “Türkiye’de basın özgür mü?”

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Gençler ilk seçimde Türkiye’nin kaderini belirleyecek…

Saray öylesine sıkıştı ki gençlere ulaşma çabası boşa çıkınca, onların hâkim olduğu özgürlük alanlarına sert müdahalelere başladı.

Gitmekte olan her baskı rejiminin tekrar ettiği büyük yanlışın içindeler.

Her geçen gün, AKP’nin iktidardan uzaklaştığı gündür...

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Devlet çocuklarını neden koruyamıyor!

Erzurum’da Diyanet’e bağlı Kuran kursunda çocuklar yine cehennemi yaşadı...

Bir sapkın “denetmen” yaşları 10-11 arasında olan yedi erkek çocuğa tecavüz etti.

Sözde denetim altında olan bir kurstu bu... Ve hepimiz biliyoruz; bu vahşet, buzdağının sadece görünen yüzü!

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevlerinden biri dini eğitimini tarikat ve cemaatlerin etkisinden kurtarmak…

Oysa sözde Diyanet’e, özde tarikat ve cemaatlere bağlı çok sayıda Kuran kursu var... Bu yatılı kursların, bağlı olduğu tarikatın gücü oranında dokunulmazlığı var…

Bizzat Diyanet’in yönettiği kurumlarda da çocuklar istismar ediliyor...

İlahiyatçı Cemil Kılıç, TELE 1’de yayımlanan Anında Manşet programında konuğumdu. Çok önemli değerlendirmeler yaptı. Mesele Kuran eğitimi değil... Eğitimin içeriği ne olursa olsun çocukların insanlık dışı koşullarda tutulması, istismara giden yolu açıyor!

ÖZETLEYEYİM..

Devletin ortaokul ve liselerinde seçmeli Kuran dersleri var. Siz hiç bu okullarda çocuklara tecavüz edildiğini duydunuz mu? Mesele Kuran eğitimi değil, sapkınlığa neden olan ortam.. Yatılı kurslar…

Devlet, Kuran dersini de normal eğitimin yapıldığı sınıflarda vermeli.. Yatılı kurslarda çocuklar için riskli atmosfer var.

Bu çocuklar ailelerinden koparılıyor. Hafta sonu bile askeri disiplin gibi izinli çıkıyorlar. 6 gün 24 saat bir binanın içinde hayattan kopuk, oradaki görevliler ve arkadaşları ile gün geçiriyorlar.

Yetişme çağında olan, cinsel kimlikleri bile oluşum aşamasında olan çocuklar için harem selamlık yatılı kurslar uygun ortam değil.

Erkek çocuklar kızları, kızlar erkekleri görmüyor, tanımıyor. Kendi cinsleri ile 7/24 zaman geçiriyorlar. Bu dini de değil, insani de değil. Çocuklar hapis hayatı içinde karşı cinsi tanımadan büyüyor. Oradaki görevliler için de sağlıklı değil bu atmosfer!

Her kursta pedagog olmalı... Müziği, televizyonu günah sayan kafalardan pedagog beklemek hayalcilik olur.

Bütün harem selamlık eğitim kurumları tasfiye edilmeli… Kuran eğitimi normal okullarda isteyenlere verilmeli.

Evet, “kapatılmalılar” diyor Cemil Kılıç... Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı nesil yetiştirmeyi amaç edinen bu yapılar çocuklar için tehdit olmanın yanı sıra, aynı zamanda milli güvenlik sorunu...

Biliyorum, dini siyasetlerinin, çıkarlarının, zenginliklerinin örtüsü yapanlar bu yazıdaki ifadeleri de “Kuran eğitimine karşı çıkıyorlar” diye alçakça çarpıtmaya çalışacaktır...

Tekrar edelim, dini eğitim, Kuran eğitimi yatılı kurslarda değil, okul dersliklerinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetiminde verilmeli.

Denetim dışı tarikat bağlantılı bu yapılara karşı bir ailenin bile gözündeki perdeyi indirebilirsek bir çocuğun hayatı kurtulur...