Mizah herkese lazım!

22 Aralık 2022 Perşembe

Siyasi mizah bir eğlence aracı değil, düşünme aracıdır. İnsana soluk alıp verdirir. Yeryüzünün en güçlü silahıdır mizah! Usta ellerde hedefi 12’den vurur! Sığınaktır mizah! Eşsiz bir dosttur! Savunma yöntemidir! Düşünme ve zekâ aracıdır! Mükemmel bir eleştiri ve iletişim yoludur! Yani benim zamanımda böyleydi. Şimdi? Şimdi hapsi boylama yolu da olabilir! Aman dikkat! Öyle ya da böyle mizah müthiş ciddi bir iştir.

Ben şanslı bir kuşaktanım. Gençtik, güzeldik, dünyayı değiştirecektik dediğimiz o kuşaktan. Yaşadığımız tüm güçlüklere, yokluklara karşın gülmenin, gülümsemenin, mizahın ayrıştırıcı değil birleştirici olduğunun bilincindeydik! Edebiyatta, tiyatroda, çizgide, eleştiriyle mizahın sarmaş dolaş olduğu bir ortamda büyüdüm. Turhan Selçuk ve Gırgır dergisinin tüm çizerleri yoldaşım, Aziz Nesin kankamdı!.

AZİZ NESİN MİZAH ÖDÜLLERİ

20 yıl öncesine dek, liderler, çizerler tarafından her kılığa sokuldular, buna bizden çok kendileri güldüler... Bugün 20 yaşına gelen dindar ve kindar gençlere mizahı günah, gülmeyi ayıp diye bellettiler... Bugünkü yöneticiler mizahtan korkar. Çünkü siyasi mizah muhaliftir. Başkaldırır!

Önceki akşam 6. İzmir Uluslararası Mizah Festivali’nin açılışında Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde şu yukarıdakilere benzer şeyler söyledikten sonra Türk tiyatrosunda ve Haldun Taner’de siyasi mizah konusunu anlatıyordum. Metin Uca’nın sunduğu gecede Feridun Andaç’ın “Siyasi Mizah ve Aziz Nesin” konuşmasından, “Azizname” ve “Vatan Kurtaran Şaban” oyunlarından birer bölüm sunumundan sonra Aziz Nesin Mizah Ödülleri verildi:

Tiyatro sanatçısı Ahmet Gülhan’a karikatürist Eray Özbek ve Nezih Dalyan’ın oldu. Ali Nesin ödülleri verirken babasına gösterilen sevgi ve saygıya teşekkür etti.

Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer ve ekibine, festivalin sanat yönetmeni Vecdi Sayar’a ve tüm katkıda bulunanlara teşekkür ediyor, İzmirlilere, bir hafta sürecek festivalde filmleri, oyunları, sergileri kaçırmayın diyorum. Hele hele şu sıralarda herkesin akıllı, direnen ve düşündüren mizaha ihtiyacı var!

KAYIPLARIMIZ

78 yaşındaydı Sarper Özsan. Ben onu hâlâ 1 Mayıs marşını bestelediği 30 yaşlarındaki haliyle görüyorum. Gülen kısık gözleri, dünyayı tutuşturmaya hazır isyankâr tavrıyla... AST’ın sahnelediği Gorki / Brecht “Ana” oyununu Beyoğlu’nda Ses Tiyatrosu’nda izlediğim geceyi asla unutamam. 70’li yılların sonlarıydı. “Ana” temsilinde ilk kez duyduğumuz o marşı tiyatrodan çıkıp ta Taksim Meydanı’na kadar haykırarak yürümüştük. O marşın coşkusu bir daha bizi asla terk etmedi. “Günlerin getirdiği ... baskı zulüm ve kandır. Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez...”

Aydın Ilgaz’ı 82 yaşında yitirdik: PEN Yazarlar Derneği olarak, ona sevgimizi saygımızı şöyle dile getirdik:

“Bir ‘Çınar’ı daha yitirdik. Rıfat Ilgaz’ın oğluydu. Onun yolundan, düşüncesinden hiç ayrılmadı. Babasının yapıtlarını yayımlamak için Çınar Yayınları’nı kurdu. ‘Sınıfın Efsanesi’ni de babasının ve artık Türkiye’nin ortak değerleri arasına katılmış ‘Hababam Sınıfı’ anılarını toplamak için yazdı. Dost, güleryüzlü, etkin, iyimser ve enseyi karartmayanlardandı. Bize de kitaplarda topladıklarının yanı sıra, onun güzel anıları kaldı. Devridaim olsun.”

FİNCANCI İÇİN ÇAĞRI

Dünyaca tanınan, bilim insanı Türk Tabipleri Birliği Başkanı ve insan hakları savunucusu Şebnem Korur Fincancı’nın yarın duruşması var. Duruşma öncesinde Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve İnsan Hakları Derneği (İHD) ortak bir çağrı yaptı. Kulak verin:

“Saygın bir bilim insanı ve kararlı bir insan hakları savunucusu olarak ömrünü sadece ülkemizde değil tüm dünyada halkın sağlığını korumaya ve başta işkence olmak üzere insan hakları ihlalleriyle mücadeleye adayan sevgili arkadaşımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın -mutlaka beraat ederek özgürlüğüne kavuşacağına olan inancımızla- hakkında açılan davanın 23 Aralık 2022 tarihinde İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 9.30’da görülecek olan duruşmasını izlemek üzere akıl ve vicdanın sesini dinleyen herkesi Çağlayan Adliyesi’ne davet ediyoruz. İnsan hakları savunucuları gücünü haklılığından, umudunu dayanışmadan alır.”