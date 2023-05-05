05 Mayıs 2023 Cuma

Yeniden Refah Partisi’nin Malatya 1. sıra milletvekili adayı Bilal Yıldırım, Malatya Vuslat adlı yerel bir televizyon kanalına konuk olmuş ve akıllara durgunluk veren şu sözleri sarf etmiş:

“Biz Cenab-ı Allah’ın milletvekili olmak istiyoruz yani. Ona talibiz inşallah.”

Sanki 2023 yılının Türkiyesi bir şeriat devletiymiş gibi hiç sakınmadan bu şekilde konuşabilmesine mi öfkelenirsiniz...

Dinin siyasette utanmazca kullanılmasına, Allah’a “şirk koşulmasına” mı kızarsınız...

Yoksa bu durumda Yeniden Refah Partisi’nin “Allah’ın partisi” olduğunu mu düşünürsünüz...

Bu kişiye oy verecek seçmenlerin “Allah’ın vekili” yani “peygamber” seçmek için yetkilendirildiğine mi inanırsınız...

Ya da Yıldırım’ı milletvekili adayı olarak gösteren, Yeniden Refah Partisi’nin politikalarını belirleyen Genel Başkan Fatih Erbakan’ın “Allah’ın elçisi” olduğunu mu söylersiniz...

Böylesine bir safsatadan sonra gerçekten öfkelenmek ya da saçmalamaktan başka yol yok çünkü!

ORTADOĞU’YA TAVUK SATAN İŞ İNSANI

Kimmiş bu Bilal Yıldırım diye baktım; İstanbul Piliç adlı şirketin yönetim kurulu başkanı bir gıda mühendisiymiş. Ortadoğu pazarında başta Irak olmak üzere seksen beş ülkeye ihracat yapıyormuş. Milyonlarca dolarlık ticaret yapan zengin bir iş insanıymış.

Yeniden Refah Partisi’nin Malatya İl Başkanı ve Erbakan Vakfı Malatya Şubesi’nde yönetim kurulu üyeliği yapmış. Kendi internet sitesinde, davasına daha ortaokul yıllarında Milli Gençlik Vakfı’nın (MGV) ortaokul başkanlığı göreviyle başladığını yazmış. Fazilet Partisi ile Saadet Partisi’nde gençlik kolları başkanlığı görevinde bulunmuş.

2000’lerde, Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nin gençlik örgütü olarak bilinen MGV’nin İstanbul’daki tüm şubeleri, Atatürk ve laik Cumhuriyet aleyhtarı konuşmalar içeren kasetler nedeniyle kapatılmıştı hatırlarsanız. Davasına o vakıfta başladığını söyleyen Yıldırım’ın, kendisini 2023’te “Allah’ın milletvekili” olarak görmesi şaşırtıcı değil ama ülkedeki din tacirliğinin geldiği nokta içler acısı.

NEFRET SÖYLEMİNİ TEŞVİK EDEN MİLLETVEKİLİ ADAYI

Bilal Yıldırım’ın sosyal medya hesaplarına da biraz baktım.

LGBTİ karşıtı mitingden sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın “Nefret söylemini yanlış buluyorum” şeklindeki demecini paylaşıp, “Bu hanımefendinin hem bakanlık koltuğunda hem AK Parti sıralarında oturuyor olması gerçekten manidardır” diye tweet atmış...

#DeryaYanıkİstifa etiketini paylaşıp protesto çağrısı yapmış...

“Malatya aileyi bozan LGBT gibi oluşumları sempatik göstermeye çalışan herkese gereken cevabı acımasızca vermesini bilir” yazmış...

“Malatya’da Sapkınlığa Geçit Yok” diyerek kent meydanlarındaki basın açıklamalarına katılmış. Açıkça görülüyor ki LGBTİ bireyleri hedef gösteren birisi.

Bilal Yıldırım, TBMM’ye girip Derya Yanık’la aynı sıralarda oturursa ne yapar bilemem ama kullandığı “Allah’ın milletvekili” unvanı aklıma “sahte peygamber” olarak bilinen Mihr tarikatının kurucusu İskender Erol Evrenesoğlu ile Refah Partisi tarafından aday gösterilerek milletvekili seçilen ve daha sonra kendisini mesih ilan eden Hasan Mezarcı geldi.

Bilal Yıldırım da acaba benzer bir yola girer mi ya da seçilemezse, seçmenler için “Bunlar kâfir!” der mi diye kara kara düşünüyorum şimdi!