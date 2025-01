2025’e umutla

01 Ocak 2025 Çarşamba

Ülkemiz ve dünya zor bir dönemden geçiyor. Belki de tüm insanlığa umut olan uğraş alanlarının başında spor geliyor. Özellikle Türkiye’de başta futbol olmak üzere spor karşılaşmaları toplumun büyük bölümü için vazgeçilmez bir unsur. Genç nüfusumuz çoğunlukla futbol topunun peşinde koşsa da voleybolda, boksta, tekvandoda, güreşte başarılı sonuçları konuştuğumuz bir yılı geride bıraktık. A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024’te yaşattığı heyecan, Filenin Sultanları’nın ve kadın boksörlerimizin Paris Olimpiyatları’ndaki başarısı akıllara kazınan anlardı. Paralimpik sporcularımızın Olimpiyatta kazandığı rekor madalya ile büyük gurur duyduk. Onlar, asla vazgeçmemenin, her zaman inanmanın ve çalışmanın ne kadar önemli olduğunu hepimize ispatladı. Hepsini alınlarından öpüyorum, 2028 Olimpiyat Oyunları’nda daha da büyük başarılara uzanmalarını diliyorum.

Bizler sadece maç anını yaşasak da başarılar perde arkasında büyük bir emeği barındırıyor. Gecesini gündüzüne katan sporcular, antrenörler, teknik ekipler, görevliler, aileler büyük alkışı hak ediyor. Dilerim 2025, sporcularımızın daha büyük başarılarını konuşacağımız bir yıl olur. Artık özellikle futboldaki kulüp kavgalarından, hatalı hakem kararlarından, başkanların laf dalaşından bıktık desem yeridir. Bizler doğru eğitimle ve projeyle gençlerimizi her alanda en iyi şekilde yetiştirmeyi hedeflemeliyiz. Bunu yapacak potansiyelimiz de imkânlarımız da mevcut. Yeter ki liyakat sahibi insanlardan kurulu yönetim kadroları oluşsun ve bu isimler Türk sporunun gelecek yıllarını planlayan doğru projeleri hayata geçirip uygulamaya koysun. Dünyada bunun örnekleri çok... Fransa, ABD, Çin, İspanya ilk akla gelen ülkeler. Şampiyonluklar, madalyalar her zaman hedeftir ama asıl önemli olan doğru sistemdir. Sistemi doğru kurarsanız, başarı her zaman yanınızda olur. Tüm okurlarıma sağlıklı bir yıl dilerim.