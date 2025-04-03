Adnan Dinçer
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Buruk Mourinho!

03 Nisan 2025 Perşembe

İlk yarıda kendi evinde oynamanın avantajını kullanmak isteyen F.Bahçe adeta sahada yoktu. Yavaşlığının bedelini iki gol yiyerek ödedi. Devre biterken tartışmalı ve uzun süre VAR incelemesinin ardından gelen gol kararıyla farkı bire indirdi. İkinci yarıdaki değişiklikler Fenerbahçe’nin taraftarına karşı istekli başlamasına sebep oldu. Mourinho ise bu karşılaşmada tutuktu. Oyuna ağırlığını hiç koyamadı. Talisca ve Nesyri ise refakatçileriydi! Osimhen’in ortaya koyduğu mücadele ve istek G.Saray için en olumlu gelişmeydi. İkinci yarıda sahada başlayan, yedek kulübelerinin de karıştığı olayları ise çok ayıplıyorum. Ülkenin en büyük derbisi denen bir maçta hep olaylar, kavgalar gündemde. Hakem de yönetimiyle bu duruma çanak tuttu. Mourinho’nun maç sonu Okan Buruk’un yüzüne yaptığı hareketi ise bir meslektaşı olarak çok ayıpladım!


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