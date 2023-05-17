Bir zamanlar!

17 Mayıs 2023 Çarşamba

Geçmişte futbol, adeta gizli oynandığı, topluma ailelerin engel koyduğu dönemlerde; o günün ilgisini yine de gençler ve çocuklar olarak fiziki tepkileri de göze alarak okul ile çevrede edindiğimiz arkadaşlarla boş alanlara, arsalara taşıdık topu. Bizim dönemin idolü kalede Cihat, sonra Turgay ve Lefter ile Metin oldu. Fakirlik nedeniyle çocuklar kendi dünyalarında yaratıcılıklarıyla bir şeyler yapıyor, hatta oyunlarında korkarak bunu da deneyerek akıl oyunlarıyla hayal dünyalarını gerçekleştiriyorlardı. Digital dünya çok yenilik getirse de birçok oyunun yaratıcılığını ve futbolu bizde eğitim adına bloke etmişti. Ben, okul arkadaşlarımla zar zor bulduğumuz kırmızı lastik kürenin peşine takılsak da mahallede asi, sevilmeyen oluyorduk. Yani top oynayan okulda ve dışarıda sevilmiyordu! Eski adıyla İnönü Stadyumu, İstanbul’un çok özel mabediydi.

Buraya kadar içinde bulunduğumuz ortamın o günlerdeki sosyolojisini sizlere aktarmak isterken çocuk olarak çektiğimiz baskıyı da taşıdım. Futbol yasaklı, günah sayılan bir oyundu. Yıllarca baskı içinde futbola olan ilgimi bencil oynamadan sürdürdüm. Eğiticiliğimde de buna yaratıcı gencin takıma yansıyan pozitif şahsiliğine dokunmadan başarılı kadrolara sahip oldum. Sihir burada merak edenlere!

Aklımda kalan dünya futboluna hâkim Macaristan ekolünün dağılmasına neden olan 3-1’lik galibiyetimizle, Pele’nin muhteşem varlığıdır. Bizim futbol dünyamıza giren ve eğitim dairesince Sahir Gürkan’ın gayretleriyle gelişmemize neden olan eğitim sürecimizdir. Her yerde kurs ile seminerlerle güçlenme adına

O. Şeref Apak başkanlığıyla geliştirilen ve devam eden Doğan Andaç, Teoman Yamanlar, H.Serpil Tüzün, G.Tekin Onay, Tamer Güney ve Metin Türel’in emekleri unutulamaz! Günün önemli futbolcularıyla kursa katılma testlerine yarış yapardık. Hepsine saygımız sonsuzdur.

Bu dönüşüm sürecinde çok şey öğrendik ve öğrettik. Futbola seçme yaparken zoraki öğrenci bulma döneminden annelerin eğitici arama dönemine geçildi. Ama futbolumuzun önünü endüstriyel yapıya erken girmek bize zararlı oldu. Hazır olmadan 14 yabancıya çıkarılan futbolumuz işgal altında olup şimdi kendi gençlerimizi yemektedir. Çünkü para öyle istiyor!