14 Eylül 2020 Pazartesi

Kadrosundaki değişiklik nedeniyle Sergen Yalçın’ın karantinada bulunduğu süreçte umutsuz olan Beşiktaş, oynadığı takım oyunuyla “zoru” başardı. Trabzonspor’un kadrosuna baktığımızda başta Sörloth olmak üzere Novak ve diğer futbolcularının yokluğunu hissettik. Beşiktaş özellikle ikinci bölgede daha çok savunma prensiplerine uygun oynadığı için maçın genelinde az gol pozisyonuna girdi. Bu anlamda Trabzonspor adına etkili bir söz söylemek zor. Kısır geçen maçın ikinci yarısında 10 kişi kalan rakibi karşısında daha da rahatlayan Beşiktaş farklı kazanırken, takımının futbol adına “basit” ama “az pozisyon” olmasına karşın farklı kazanmasını bilen becerisi, umarım Sergen Yalçın’ı sevindirmiştir. Beşiktaş, Hasic, Mensah, Larin, Oğuzhan, N’Sakala, Welinton ve Ersin gibi yeni sayılabilecek bir mücadeleye giren futbolcularıyla ligde sürpriz takım olabilir. Ancak her şeye karşın Siyah-Beyazlılar kaleci Ersin’in alternatifini hazır bulundurmalı. Klas ve kalite yönünden değil ancak takım oyunu ciddiyeti açısından mücadele, kazanma arzusunun Beşiktaş’a bu sezon ekonomik olumsuzluklara karşın önemli başarılar getirme ihtimali büyüktür. Trabzonspor ise geçen sezonki gücünden çok şey kaybetmiş. Kazanma hırsı zayıf ve takım oyunundan uzak. Geçen seneki yükselen grafiğine adeta son verdi Bordo-Mavililer. Sonuç olarak Beşiktaş haklı kazandı. Atılan gollerin en güzeli, Boyd’un pozisyonsuz geçen bir süreçte harika vuruşla ağlara gönderdiği ilk toptu.