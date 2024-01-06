Değişik kadro!

06 Ocak 2024 Cumartesi

Bu kez sezon başından beri istikrar yakalayamayan ve bunu kadro değişiminde arayan Beşiktaş yeni bir tribün farkıyla yaşadı. Kendi sahasında hiç bu kadar etkisiz ve değişik profilli bir maç oynamadı! Yeni bir jenerasyona adeta gençleşen yapıya teslim olan ve geleceğin kadrosunu kuran umutsuz bir Beşiktaş vardı sahada. Muleka’yı, genç Semih ile düşünen antrenör Serdar Topraktepe stoperdeki ikiliyi Necip ve Bahtiyar olarak düşünmüştü. Orta alanda Gedson etkisiz kalınca ilk yarıda yenilen golden sonraki süreç sürprize muhtaçtı ve oldu. Genç Semih çok klas ve zor bir pozisyonu gole çevirirken “Ben burada oynayacağım” dedi! Kasımpaşa rahattı. Deplasman korkusu yoktu. Çünkü yeri ve anlayışıyla golden sonra sahadaki yapısı böyle göründü. Beşiktaş’ta sezona yanlışlarla girmek, saha yönetimi ve yeni yönetim adına arada Rıza Çalımbay'a da şans verip rakipsiz kalmak yeni bir arayış ve kahraman yaratabilirdi gelecek adına.

Bu düşünce ile daha çok tempolu oynamaya başlayan Beşiktaş maça asıldı. Ghezzal ve Cenk oyuna girdi. Ama tribündeki boşluk onları etkiledi. Necip sakatlandı. Asla maçı bırakmayan karakterine teslim oldu. Kasımpaşa’da sahanın yıldızı Da Costa ve Aytaç’tı.