Farklı iki düşünce

28 Aralık 2021 Salı

İlk yarı birbirlerini kilitleyen, futbolsuz ve puan alma önleminin öne çıktığı anlayış daha çok Beşiktaş’ın işine geldi. Pozisyon fakirliği olsa da Oğuzhan ve Batshuayi iki net fırsatı değerlendiremedi. Defansta Montero iyiydi. Kısır geçen ilk yarıdan sonra kazanmak için daha aktif olan Konyaspor’du. Yeşil-Beyazlılar, ikinci yarıda gol için rakip kaleye gitti. Beşiktaş dikkatli bir savunma yaparken kazanmayı da düşündü. İkinci devre Ghezzal’ın direkten dönen iki vuruşu, Siyah-Beyazlılar için kırılma noktasıydı. Görülen gerçek, takımın kaybettiği puanların yerine geç kalınan uyanışıydı. Bu durum, 90’da Konyaspor’un A.Hassan’la attığı golle hesapları bozdu. Ligin ikinci yarısında Beşiktaş’ı artık farklı bir düşünceyle izleyeceğiz.

ALKIŞLAR İLHAN PALUT’A

Konyaspor deyim yerindeyse taş gibi bir takım olarak ikinci yarıda da can yakacak, ligin bir başka sürprizi olarak “Varım” diyecektir. Teknik direktör İlhan Palut ve ekibini kutluyorum. Anadolu, İstanbul futbolunun boyunduruğundan kurtulduğunu ilan etmiştir, bu ilk yarı sonucuyla.