Futbolun gerçeği!

09 Mart 2022 Çarşamba

Geçmişte TFF çok önemli bir atılımla Sahir Gürkan başkanlığında seminer ve kurslarla Türk futbolunun kalkınması için o dönemin eğitim yıldızı Rumen futbolunu, eğitimini bizim eğiticilerimizle özdeşleştirerek yasalarla teknik adam olma kriterleri koymuştu. Hocalarımız büyük bir heyecanla bizlere eğitim veriyordu. Bizler de yenilikleri kulüplere, gençlere aktarıyorduk. Eğitim dairesinin başında Teoman Yamanlar gibi bir kalite vardı. 1971’de kursa gittiğimde o dönemin ilahlaşan yıldızları G.Tekin Onay, Tamer Güney, Metin Türel, Doğan Andaç’ın başını çektiği eğitim fedakârları vardı. Önce C kursunu bitirip monitör oluyor, sonraki yıllarda tekamül ederek kendimizi B ve A, en sonunda teknik direktör olacağımız sürece taşıyan futbol kişileri arasına giriyorduk.

GİZLİ SANTRFOR FANATİZM!

MHK ile teknik adamlık, ne olursa olsun bu kadar tersliğe ve açık ihlallere izin vermiyordu. Çünkü işin doğasında futbol sevgisi ve onun uğruna verilen fedakârlık yatıyordu. Aynı kişilerin elinde futbol, seminer ve kurslarda bilgi veren ünlü yabancı teknik adamların UEFA, FIFA yetkililerince bizlere aktarılıyordu. Mesleği iyi yönetecek kimlik ve yetkiler önemliydi. Teknik adam iyi veya kötü günler yaşasa, görevine son verilse veya ilah yapılsa da kulübün teknik yetkili tek adamıydı. Rahmetli Baba Gündüz bu alanda yaratıcı, geliştirici tek adam olup maalesef omuzlarda getirilip sonra başarısına karşın gönderilen günlerin adaletsizliğine bizleri dengeledi. O kadar ki bu ünlü futbol adamını biz ulusal anlamda iyi değerlendirmedik. Çünkü fanatizm o zaman da gizli santrfor oynuyordu!

OYNAMAZ OYNATIR

Endüstriyel futbol bir anda gelince teknik adamların değeri, yetkisi ekonomik çıkarların paylaşımı ve kurulamayan futbol ekonomisi nedeniyle önemsenmeyen görüntüyle bir anda olması gereken kadrolaşma için yanlış sahiplenildi! Arıza burada! O hafta maç kazanıldı tamam en iyisi teknik adam! Kaybettin ömrün tartışılıyor. Bir ara bazı yasaklar ve yaptırımlar var görünse de bir sabah antrenmanda başka teknik adam görürsünüz. Üstelik çok tutulan, sevilen, başarılı olsanız da bahane bulunur. Teknik adamın yaşı olmaz. Çünkü o futbol oynamaz, oynatır. Ama yönetim amatör olunca olmuyor.

FUTBOL BASİT AMA

Geçenlerde bir arkadaş, teknik adamların sayısının çokluğuna ve telefonun iş beklediği için açık tutulduğuna işaret etmişti. Özeleştiri, içinde adaletli olmak ve günlük değil uzun vadeli düşünmek gerekirken bir anda hayata küstürülen vefasız bir ortamda sadece 90 dakikalara bağlı teknik adamlık örneği olamaz. Liderlik ayrı bir meziyettir. Zaten liderliği olmayan teknik adam da olamaz. O halde endüstriyel futbol şartlarını yerine getiremeyen kulüplerden nasıl olur da lider teknik adam çıkar, hangi kriterlerle sahiplenilir? O zaman geçmişte bizlere bu yolu açan ağabeylerimizin, bugünlerin perişanlığı için değil devamlılığı için beklentileri hayal olmuş diyeceğiz. Çünkü bizde futbolu herkes bilir. Basit bir oyundur! Ama bir türlü o basiti doğru yapamıyoruz!