Adnan Dinçer
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Güle güle Jesus!

14 Haziran 2023 Çarşamba

Aylar önce meslekte ülkemin duayeni olarak şaşkın uygulamana tavır koymuş ve “Bana Jesus demeyin!” diye tavrımı takınmıştım bu sütunlarda. Gerekçem, genç Arda Güler’di ve zengin imkânlardan sadece koşan, topu koşturamayan takım üretmendi! Son karşılaşmada Türkiye Kupası’nı kazandın ama ligde şampiyonluk için göreve getirilmiştin. Bunu çok iyi bildiğinden ayrıldın. Mazinde Molnar, Szekely, Didi, Alex ve Roberto Carlos’lar var. Ülkemin gençlerine hayatını veren teknik direktör olarak senden alacağım tek yenilik yoktur. Genç futbolcu psikolojisini anlamadan var olan Arda ve İsmail’in bulunuşu kadro şansındır. Bu gelişme ile mücadelede, başkan Ali Koç ve yönetim zorda kalsa da sana saygılı davranmış, kulübe çılgınlığına medyamız kibar davranmıştır. Yolun açık olsun... İsmail Kartal’ın günahı neydi diye hatırlatalım?

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