Kerem’in gecesi

15 Mart 2022 Salı

İki takım ilk 20 dakika oyuna hızlı ve baskılı başlamak istedi. Ancak Beşiktaş, kaptırılan toplar ile defans hatalarıyla Kerem’in usta ve harika çıkışlarla attığı gollere boyun eğince derbide sonuç belli oldu. Rosier’in atak yapma ve dripling hastalığına Kerem cezayı kesti. Daha 2 sene önce onu Erzincanspor dışında kimse tanımıyor, önemsemiyordu. Ama o takımının ve derbinin golcüsü oldu. Futbolda çabukluk, sezgi ve golcülük nasıl anlatılırsa hepsini gösterdi Kerem. Gecenin yıldızıydı.

Beşiktaş’ın gelecekle ilgili sorunları büyük! Önder Hoca kumar oynadı tutmadı. Oysa tarihe geçebilirdi. Ghezzal topla buluşamadı desek yeridir. Bu kadar iştahlı G.Saray ve bu kadar yanlış 11’le mücadele edecek Beşiktaş beklemiyordum. Mutlaka bir nedeni vardır! İkinci yarı Josef’in orta alanı toparlaması Larin ve Rıdvan’la kazanma arzusu Beşiktaş’a yetmedi. G.Saray’da Muhammed’in oyundan çıkartılması yanlıştı. İki takım hocalarının hataları dikkat çekti.