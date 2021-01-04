Liderlik yolu

04 Ocak 2021 Pazartesi

Beşiktaş, Kayserispor karşısında sadece liderliği düşünerek oynadı. Ancak oyunun temposu ve giremedikleri gol pozisyonu nedeniyle fakir kaldı. Ayrıca maçın başında Mensah’ın vuruşunda penaltıyı kurtaran Doğan’ın sevincine ve heyecanına ortak olamayan Kayserispor, mücadeleyi yavaşlatarak beraberliğe oynadı. Oyunun genelinde Beşiktaş, sahanın hakimiydi ancak Güven’in yetersizliği ve Larin’in etkisiz görüntüsü Kayseri ceza alanı içinde yaratılamayan pozisyonlar, kanat ataklarındaki yapılan ortaların azlığı, ev sahibi ekip için kolay engellenen pozisyonlara neden oldu. Sarı-Kırmızılı takım oyunu ağırlaştırarak 1. ve 2. bölgede, yoğun olarak top ile kale arasında olmayı tercih ederken, 3. bölgeye çıkışlarda yetersiz kaldı. Beşiktaş’ın en süratli ve çabuk oyuncusu N'Koudou’ydu. Kişisel becerisiyle gösterdiği gayret Lennon ve Lopes tarafından kolay engellenince beklenen gol oldukça geç geldi.

Ama katılmayanlar olsa da, hakemler kötü yönetimleriyle sonuçları etkilediklerini bu karşılaşmayla bir kez daha gösterdiler. Ağır bir kararla verilen ikinci penaltı Kayserispor’a ceza olurken, VAR’ın etkisinin sahadaki hakemden daha fazla olduğunu kanıtladı.

Yedikleri golden sonra skor üretmeyi düşünen Kayserispor kontrolden çıkarken son dakikalarda Siyah-Beyazlıların ikinci golü 90+6’da Hasic’le geldi.

Bu sonuçla kutlanması gereken takım Beşiktaş’tır. Çünkü sezon başından bu yana Siyah-Beyazlıların zirveye çıkacağını beklemeyen kamuoyu, Beşiktaş’ın liderliği yakalaması da örnek almalı.