Lung’u aşmak zor

07 Temmuz 2020 Salı

İki takımın ligdeki hesapları, kazanmak adına sahaya yansıdı. Kayserispor, başarılı kalecisi Lung sayesinde çok başarılı mücadele verdi. Beşiktaş, oyunun başından beri üstün göründüğü maçta taktiksel olarak da Atiba’yı hücuma dönük oynattı.Orta alanda Elneny ve Necip’in gayretleri, Beşiktaş’ın daha çok atak yapmasına yol açtı. 2. yarıda Rıdvan’ın hatası sonucu yenilen golü telafi eden, sahanın en yaşlısı Atiba’ydı.

Puana ihtiyacı olan iki takım da pozitif futbol oynarken Beşiktaş; üçüncülüğü kovalıyor, Kayserispor da düşmeme mücadelesi veriyordu. Bu düşüncenin sahaya yansıması, oyuna kalite ve heyecan getirdi. Rıdvan’ın hatası sonucu Hasan Hüseyin’in golüne Atiba’nın cevap verdiği süreç içinde top, iki kale arasında gitti geldi. Bu durum oyunun temposunu yükseltirken maça heyecan kattı. Çirkin savunma taktiği yerine açık futbol sahaya yansıdı. Özellikle orta alanda çok top kaybedilmesine karşın hareketli ve enstantanesi bol bir oyun izledik. Hatta beraberlik golünden sonra Kayserispor’un atakları sıklaştı. Kaleci Ersin’in duran toptan yediği gol, Beşiktaş için gecenin beklenmeyen sürpriziydi.

Gecenin bir başka sürprizi de Hasan Hüseyin’in 2 gol atmasıydı. Caner, Boateng ve N’Koudou’nun değişmesi, Beşiktaş’a canlılık getireceğine oyun disiplininin bozulmasına neden oldu. Kayserispor, kaybedecek bir şeyi olmadığını anlayarak disiplinsiz oynayan Beşiktaş orta alanı karşısında iyi pas yaptı. Oysa o ana dek kilitlenmiş ve gol yememeye çalışıyordu.

Bu sonuçla Beşiktaş, üçüncülük şansını kaybederken Kayserispor, ligde kalma umutlarını arttırdı. Oyunun bu skoru, teknik direktörlerin kulübe yönetimlerindeki hatalarının karnesi de olabilir.