25 Haziran 2024 Salı

Avrupa Şampiyonası oynanıyor! Bizim için önemli olan buradan başarılı çıkmak! Portekiz’e yeniliyoruz farklı! Benim çocukluğumda hazırlık maçı oynardık onlarla. Dünyadaki menajer ve futbolcu satışını ele geçirdiler! Portekiz karşısında farklı yenilgi gelirken, Gürcistan’a attığı golle dikkat çeken Arda Güler’in kadroda yer almayışı beni çok şaşırttı. Teknik direktörümüz Montella’ya soruyorum; bir maç önce seni kurtaran, güzel golüyle ve oynadığı kulüp Real Madrid’le anılan bu genç neden ilk 11’de değildi? Neden bu ayrıcalığı göze aldın Montella? Acaba son maç sana hesap verecek müjdeler mi oldu da kendini riske ettin? Neden cevap ver? Ülkemde geçen yıl Jesus’la başlayan gençlerimizin kıyımı devam ediyorken onu engelleyecek başarılı genç Arda bu yıl seninle neden devam etti? Bunu savunmak ve sormak benim görevimdir. 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo ve 41 yaşındaki Pepe, Portekiz’in ilk 11’inde varken senin sığındığın mazeret beni açmadı! Antrenmandaki yelek verme, geri alma, takınılan tavır konusu da ilginç. Orada Montella’nın Arda’ya bir tavrı olduğunu düşünmüyorum, görüntüler bazen aldatır ama burada dahi takım içinde hoca ile oyuncular arasında bir kopukluk olduğu gerçeği önümüzde duruyor. Ay-Yıldızlılar yine bir kaosun içinde... Hâlâ gruptan çıkma şansı yüksek olan Milli Takımımıza Çekya karşısında başarılar diliyorum.

