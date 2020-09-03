03 Eylül 2020 Perşembe

Futbolda transfer pazarı kimin elinde ve Bosman yasasını kim deliyor? Tabii ki paralı ve sözde kazanç için ticari düşünen iş adamları veya para babalarının, sponsor olanların elinde. Kulüplerimizi gözden geçirirsek seçim ve yönetim oluşlarında dernekler yasasına göre kongre üyesi olmak yeterli oy kullanmak için. Son beş altı yılda kulüpler, ek bir uygulama ile şirketleşip amatör ve futbolla ilgisi olmayanların elinde ticari bir kuruma dönüşüyor. Kendi adıma durumu eleştirmek değil ama son dakikada atılan yönetimsel "batak gollerden" şikâyetçiyim. Açıkçası kendi dünyasında sportif faaliyete para aktaran kişi aslında reklam ve tanıtımını bir şekilde yaparken vergisini azaltıyor. Amacı dışında kullanılan Bosman kararı futbolcu ve yönetimlerce futbolda çok yanlış uygulanır oldu. Futbolcuyu esaretten kurtarmak isteyen karar, AB ülkelerinde istismar edilmeye başlandı. Anlaşması biten oyuncuyu serbest bırakan bu kararı, futbolcuya güvence olarak sunan kulüp ve aracı menajerler daha sonra süre dolmadan gitme durumuna sokulan futbolcudan kontratını bozmak için yüksek meblağlar dayatabilmektedir.

Messi'nin kaderi

Örnek günümüzden olsun. Messi bana göre şu anda bir futbol sembolü ve Barcelona'yı zirvede tutan en önemli futbolcusu iken 8-2'lik Bayern yenilgisinin neredeyse suçlusu gibi kulüpten kârlı bir şekilde gönderilmesi adına göreve gelen eski futbolcusu, teknik adam Koeman tarafından "ince ayarlı" bir açıklama ile uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır! Ben kendi adıma ömrümü futbolla yaşayan kişi olarak "mahalle maçında dahi" böyle bir skor ile tanışmadım! Barça'yı sırtında yıllarca taşıyan büyük yıldız Messi'nin kaderindeki bu facia ve sonrasında da bu tutum yutulur gibi olamaz! Kısacası şu anda 700 milyon Avro isteyen ve ayrıca daha sonra her tansferde de bu kadar talep eden Barcelona yönetimi büyük tepki almıştır! Futbolcu güvendiği yönetimce adeta "çarmıha" gerilmiştir! Bu da işin ahlaki olmayan "kötü örnek" boyutudur! Çocukluğu, gençliği ve geldiği süreçteki yaşı nedeniyle kulübünü adeta var eden örnek bir değer Messi'ye bu yapılamazdı. Ama gel gör ki, yönetimler ince taktiklerle bunu planlayan kötü örnek insanların elinde olabiliyor. Hem de Bosman kararına karşı!

Bu örneği dikkatle kendi futbol dünyamıza indirgersek daha da vahim sonuçlarla karşılaşabiliriz.

TFF'ye çağrı

Geçmişte bir futbol toplantısında adını dahi bilmediğim bir kişi ile karşılaştım. Berlin'de futbol oynarken izleyip onu görevdeyken Mili takıma almadığım gerekçesiyle beni tehdit etmiş ve gerekli yanıtı almıştır. Artık menajer olduğunu ve bana hiçbir kulüpte çalışma izni verdirmiyeceğini söylerken ne kadar isabetli bir seçim yaptığımı bir kez daha anlamış olsam da futbol dünyamızın önemli bir gerçeğinin değişik senaryolarla devamını yıllar sonra söylemiş oluyorum!

TFF'ye önce kendi futbol pazarımızın içinde harcanan gençlerimizin yerine forma giyen sıradan yabancılara yönelen yapının önüne geçerken hak etmeyen kişilerin de boşluklardan sızdığını unutmamasını tavsiye ederim. "Torpil yapılamayacak meslekler" vardır. Çünkü kararı sunulan insanlar verecektir. Buna karşın Lucescu döneminde 15 dakika milli forma giyen futbolcunun pazarlandığı unutmuş değiliz.

Çare olmayan reçeteler

Bu gerçekten yola çıkarken kulüplerin de neden battığını ve kendi eğitim gerçeği ile sabırla bir iki yıl içinde bunu aşabileceğini hatırlatmaktan yorulmadım! Gördük hangi futbolcuların daha şimdiden gidenlerin yerine alındığını. Hâlâ Edirne'den öte "çağdaş futbol" oynayacak kulüplerin ülkesi olmasak da, acil teknik adam boşluğu varmış gibi hızlandırılmış kurslarla ve dağıtılan diplomaların, maskesiz dolaşıp korana olan hastalara "işe yaramaz reçeteler" örneği gibi çare olmadığını anlamalıyız! Bugün net örnek var! dünyada Messi ve bizde de batan kulüpler!