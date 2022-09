Altılı masa

09 Eylül 2022 Cuma

Eyyamıbahur geçti. Artık sıcaklar bunaltmıyor, günlerin kısaldığı tam fark edilmese bile yine de bir şeylerin olmakta olduğu hissediliyor. Kendimizi yavaş yavaş yaza vedaya hazırlamalıyız. Okullar da açılıyor, hüznü yaza vedasında olan güzün eli kulağında.

Hoş geldin hüzün!

Hüznü, titretecek bir kış izleyecek, Ukrayna savaşı ile enflasyon ele ele verince doğalgaza ulaşmak sorun olacak, erişenler için de faturayı ödeyebilmek sorunu çıkacak, velhasıl titreyeceğimiz, soğuk ve karanlık bir kış yaşayacağız. Kışa kadar enflasyonunun düşeceğini ileri süren Bakan Nebati’nin iddialarının aksine, şartlar iktidar için düzelmeyip zorlaşacak.

Bakalım, Putin güç durumdaki Erdoğan’a beklediği kıyağı yapacak mı?

Herkes Reis’in bu ortamda erken seçim kararı alıp almayacağını merak ediyor. Yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal misali güç durumda bulunduğunun farkında olan iktidar “Ne yapsam vatandaşın durumunu düzeltemiyorum, bari karşımdaki ittifakının durumunu zorlaştırayım” diye düşünüyor ve oraya saldırıyor hep.

Millet İttifakı’nın yumuşak karnı ise altılı masanın içinde olmayan HDP. Onun için hep HDP konuşuluyor.

***

HDP hep hakkında konuşulan ama konuşturulmayıp kendisiyle konuşulmayan parti.

Millet İttifakı’nın bütün hesaplarında denklemin kilidinin çözümü de elinde olduğundan, anahtar konumundaki HDP’ye İYİ Parti’nin alerjisi kimsenin meçhulü değil. MHP’den kopma İYİ Parti’nin milliyetçi kökeni, HDP ile ilişkilerini eleştirenlere tepki olarak yaptığı çıkışların, gelecek seçimin anahtarı konumunda olduğunun farkında olan HDP’de yarattığı tepkiden çekinen CHP’yi rahatsız ediyor ve ortaya kritik bir durum çıkıyor.

Nitekim, CHP’nin ağır toplarından Gürsel Tekin’in geçen gün bir televizyon programında gelecek dönemde HDP’ye bakanlık verilebileceğini söylemesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sert tepkisine neden oldu, birden iki parti arasında hava gerginleşti. Her ne kadar Kılıçdaroğlu, Akşener ile daha sonra telefonla konuşarak durumu yumuşatmış görünse de, Meral Hanım’ın “Gürsel Tekin’in partisinin kilit taşlarından biri olduğu, bu yüzden açıklamasının partisinin başkanının görüşünü yansıttığını” söylemesi, “İYİ Parti ile CHP arasında altılı masanın dağılmasına kadar varabilecek, bir çekişme mi baş gösteriyor” sorusunu gündeme getiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Mansur Yavaş’ın de bulunduğu Ankara Balık Hali’nin açılışında yaptığı “İnadına birlikteyiz” açıklaması, tüm tereddütleri gidermeye yetmemiştir.

Altılı masanın şu anda dağılacağı sanılmıyor. Ama kamuoyunun bu anda bir güven kaybına uğradığı ve ittifakın geleceğine daha kuşkuyla bakmaya başladığı açıktır. Önümüzdeki günlerde, ittifakı sınayacak yeni tartışma konularının çıkacağından kimsenin kuşkusu olmasın.

AKP’nin önümüzdeki dönemde seçmen ile ilişkilerini düzeltmesi olanaksız görünüyor. Yakın bir gelecekte, AKP’nin lehine gelişmelerin olması da güç. Bu gerçeğin farkında görünen AKP, İYİ Parti’yi sıkıştırmak için yeni manevralar denemekten vazgeçmeyecektir. İYİ Parti bu girişimler karşısında, soğukkanlı ve sabırlı bir politika izleyemezse AKP’nin muradına ermesi ve altılı masayı sonunda dağıtmayı becermesi mümkündür.

Millet İttifakı ile altılı masa doğru bir saptamanın ürünleridirler: Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu bütün büyük sorunların çözümünün önkoşulu AKP’nin iktidardan götürülmesidir. Bu saptamadan yola çıkarak bir ittifak oluşturmuş olan partiler için bu ittifaklarında olduğu kadar, HDP ile ittifak ilişkisine girmeden, demokratik önkoşulda, yalnız AKP’den kurtulmak konusuyla sınırlı olarak işbirliği yapmalarında da çekinecek ya da utanılacak bir yan yoktur.