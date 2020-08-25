Öğretmeni imamlaştırmak

25 Ağustos 2020 Salı

Maliye Bakanlığı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na 5 bin yeni kadro verdiği haberi geçen hafta basında çıktı. Bu beş bin yeni kadronun 3 bin 500’ü imamlara ayrılmış olduğundan 3 bin 500 yeni imam atanmasına da onay çıkmış bulunuyor. Yeni imam atamaları yapılırken Türkiye’de 460 bin öğretmen atama bekliyor. Okulların şu andaki öğretmen eksiği ise 144 bin.

Bu boşluğun doldurulması için herhangi bir girişim yok.

Bu durum rastlantı değil, bilinçli bir tercihin sonucudur.

Aydınlanmacı laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmak isteyenlerin formülü basittir: Okulun yerine medreseyi ve camiyi, öğretmenin yerine de imamı getirmek.

Okulu medreseleştirip, öğretmeni imamlaştırma operasyonları aşağıdaki şekillerde yürütülmektedir:

- İmam hatip okulları sayısını artırarak, öğrencileri oraya yönlendirmek.

2017 - 2018 eğitim öğretim yılından 2018 - 2019 yılına geçerken 607 yeni imam hatip lisesi eklenmiş bulunmaktadır.

Şu anda dini eğitim alan ve Dini Öğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 5 bin 380 okuldaki toplam 1.3 milyon öğrencinin dökümü şöyledir:

Anadolu imam hatip lisesi 525 bin 52, imam hatip ortaokulu 713 bin 521, açıköğretim imam hatip lisesi 120 bin 248, yatılı imam hatip 90 bin.

Buna karşılık sosyal bilimler ve Anadolu fen liselerinin bağlı olduğu Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul sayısı ise 3 bin 71’dir.

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Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencileri resmen imam hatiplere yönlendirmektedir. Bunun için de iki yöntem uygulanmaktadır. Var olan Anadolu sosyal bilimler ve fen liselerini, imam hatibe çevirmek veya bölgede imam hatip dışında yeni okul açmayarak öğrencileri buralara yöneltmeye zorlamak.

Öğrenciler ve velileri bu durumdan şikâyetçi olmalarına karşın, Milli Eğitim Bakanlığı dayatmasından vazgeçmemektedir.

- Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden imam hatiplere, sivil okullara oranla daha fazla pay ayrılmaktadır.

- Anadolu liseleri ve fen liseleri kadrolarının başına da imam hatip kökenli müdürler atanmak yoluyla da imamlaştırma operasyonu yürütülmektedir.

- Müfredat düzenlemesi yoluyla sivil liseler imamlaştırılmaktadır.

Bugün imam hatip statüsünde olmayan okullarda da yukarıda yöntemlerin de kullanılmasıyla eğitim imamlaştırılmaktadır.

- Nihayet, okullar tarikatların kuşatılmaları altına sokularak eğitim imamlaştırılmaktadır.

Türkiye’de laik, aydınlanmacı Cumhuriyet, laik okul ve öğretmenin egemenliğinde Atatürk’ün önderliğinde Mustafa Necati, Hasan Âli Yücel, Tonguç gibi eğitim askerlerinin komutasında oturmuştur.

Cumhuriyet ve onun onsuz olmazı laiklikle hesaplaşmak isteyenler de devrimi aynı yerden geri çevirmeye başladılar.

Laik eğitimin darbelenmesi olayının dış destekçisi Türkiye’yi askeri ve sivil darbeleri sıkı sıkıya denetim altında tutan ABD’dir.

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Bugün, öğretim birliği ilkesi imamlaştırılma şemsiyesi altında gerçekleştirilmekte, laik eğitim adım adım geriletilerek ortadan kaldırılma yoluna sokulmuş bulunmaktadır.

Bu genel gidişin sonucu olarak eğitimin düzeyi de dibe vurmuştur. Pisa sonuçları Türkiye’nin acıklı gidişatını çok güzel göstermektedir.

Özdemir İnce cuma günü köşesinde Fransa’daki eğitim ile Türkiye’deki eğitim ve sınav sistemlerini kıyaslayan enfes bir yazı yayımladı. Okuyamamış olanlara okumalarını tavsiye ederim.

Cumhuriyetin temelinde laik Milli Eğitim vardı. Sağ iktidarların gevşemeyen gayretleri ve uzun uğraşları sonucunda artık onun yerini dinci eğitim aldı. Bugünkü dinci eğitim sistemiyle Türkiye hiçbir yere varamayacak, sorunlarının hiçbirine çözüm bulamayacak ve çağdaş uygarlık düzenini yakalayamayacaktır.

Dünyanın hiçbir yerinde öğretmenin yerine imamı koyarak gelişme sağlanamamıştır.

Eğitimi düzgün olmayan ülkelerde petrol ve doğalgaz yatakları da havagazıdır.