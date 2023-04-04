Tek kelimeyle iğrenç

04 Nisan 2023 Salı

İlk duyduğumda ne diyeceğimi bilemedim. Durdukça içimde büyüyen bir öfke birikti. Tek kelimeyle iğrençti. Efendim, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kıçdaroğlu, cuma akşamı katıldığı bir iftardan çıkarken salondaki büyük halının üstünde duran, aynı desenli bir seccadeye fotoğraf çektirirken farkında olmadan basmış. Vay efendim vay! Seccade üstünde namaz kılındığı için kutsalmış, seccadeye basılmazmış, basmak halkın kutsalını ayaklar altına almakmış.

AKP trollerinin koparttığı vaveyla her tarafı kapladı, eteğini toplayan Kemal Kılıçdaroğlu’na veryansın etti. Kemal Kılıçdaroğlu bir mesaj yayımlayarak seccadeyi görmediği için çok üzgün olduğunu bildirmiş, ailesinin de kendisinin de kimsenin kutsalına saygısızlık etmediğini o fotoğraf karesi üzerinden operasyon yaptıklarını, bu operasyona aldırmadığını açıklamıştır.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yol üzerinde bulunan seccadeye görmeden basması üzerine girişilen din istismarıyla adam karalama operasyonu tutmamıştır.

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Ama saldırılar durmamıştır. Adalet bakanı olarak nice zulmün vebali altında bulunan Bekir Bozdağ da Kılıçdaroğlu’na saldıran güruha katılmıştır.

AKP destek kaybettikçe, halka bunca yolsuzluğun, arsızlığın, yoksulluğun, hırsızlığın, baskının, ehliyetsizliğin hesabını veremedikçe saldırganlaşmakta, saldırılarında da din sömürüsünü kullanmakta, kutsal kalkanı arkasına sığınmaya çalışmaktadır.

Oynanmaya çalışılan oyun tek kelimeyle iğrençtir. Bunlara gereken yanıt gereken tonda verilmelidir. Din kisvesine büründürülen, kutsal kalkanı korumasına alınan saldırılara mutlaka gereken cevap verilirken hiçbir şekilde savunmaya geçiyormuş havası yaratılmamalıdır.

Bundan sonra dinbaz cephesinden dini alet ederek saldırılar artacaktır. Bunlara yanıt verirken istedikleri oyuna düşmemek ya kulak asmamak ya da oynadıkları dinbazlık oyununu yüzlerine çarpmak ama zinhar kendini savunuyormuş havasına bürünmemek gerekmektedir.

Bu konuda sosyal medya hesabından AKP’nin miting meydanlarında Kuranıkerim’i kullanan fotoğraflarını paylaşan tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın üslubu dinbazlara cevap olarak en doğru uslüptur.

Demirtaş, mitingde AKP’nin Kuran’ı kullandığı kareleri gösterdikten sonra şu soruyu sormaktadır:

-Milletin parasını çalmak mı, oy uğruna Kuranıkerim’i pazarlamaya çalışmak mı yoksa seccadeye yanlışlıkla basmak mı günah?

Dinbazlar tartışırken ataklarını yaptıktan sonra tartışmayı karşısındakinin savını açıklamasına meydan vermemek üzere orada kesmek için kutsal kalkanının arkasına sığınmaktadırlar.

Kutsalı olmadık yerlere bulaştıran, kendi çıkarına uygun bulduğu her fırsatta öne süren dinbazın kullanmasına izin vermemek gerekir.

Üstelik de dinbaz kutsal olmayanı da kutsal gibi göstererek insanları etkilemeye çalışmaktadır.

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Nitekim, emekli müftü Gani Aşık da Kılıçdaroğlu’nun dini konulardaki duyarlılığını herkesin bildiğini, iddiaların ciddiye alınacak bir yanı olmadığını söylerken konu üzerine bir kutsal şalı örtmek isteyenlere de çok çarpıcı bir yanıt vermektedir.

Şunları söylüyor emekli müftü:

-Seccadelerin üzerine secde edilmesi seccadeye kutsallık kazandırmaz. Öyle olsaydı toprağa da secde ediliyor, toprak da kutsallık kazanırdı. Din dürüstlüktür. Din ahlaktır.

Organize yağmadan Kızılay’ın bile nasibini aldığı bir hırsızlık düzeni kuranların din tacirliğine artık inanan kalmadı.

Başka söze ne hacet!

