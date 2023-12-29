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Cumhuriyetle sorunları var

29 Aralık 2023 Cuma

Riyad’daki Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali için “yanlış zaman-yanlış yer” yorumu yaptık dün.

Geçen ay içinde de “Laiklik karşıtı ülke” olmaları, Atatürk’e ve Cumhuriyet rejimine mesafeli durmalarından doğabilecek krizler bağlamında TFF yönetimini yanlıştan dönmeleri konusunda yayıncılık etikleri içinde uyarmıştık.

Hatta TFF yönetiminin bir bölümü bize bu yüzden darıldı.

Peki ne oldu?

Suudi krallığı “Türk Bayrağı ve İstiklal Marşı”’dışında Atatürk, Cumhuriyet, 100. yıl pankart döviz, hatta üzerinde Atatürk fotoğrafı bulunan tişörtlere izin verilemeyeceğini duyurdu. Hatta Suudi yetkililerin soyunma odalarındaki forma dışı pankart ve tişörtlere el koyduğu söylendi.

Atatürkçülüğü tartışılmayacak kulüpler Galatasaray ve Fenerbahçe camiaları “gerekirse sahaya çıkmayız” haykırışında ısrar etti. Sonra da bazı önemli (!) isimler devreye girdi. Ama Atatürk kırmızı çizgimiz. 

İşin kötüsü bu maçı petro-dolar ve marka değeri için Suudi Arabistan’a alanlar, finalin başlamasına dakikalar kala hala otelde “Ne yapsak”ı tartışıyorlardı. Yani markamız Suudi inadına takıldı. Aslında yapılacak belliydi Suudi Arabistan fikrine karşı duran Galatasaray ve Fenerbahçe’yi dinleyecekti TFF.

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