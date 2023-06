Fırtınadan çıkabilmek

21 Haziran 2023 Çarşamba

Ünlü bir söz vardır, “Kaptanın iyisi fırtınalı suda belli olur” diye. Türkiye her anlamda, her alanda, her katmanda fırtınalı sularda dolaşıyor. En çok da ana muhalefet partisi CHP. Bir kısım, “Her şey değişsin” diyor. Diğer grup sakin. Çünkü köklü bir değişimin sonuç vermemesi halinde 2024 yerel seçimlerinin kâbusa dönüşebileceği tahmin edip topa basıyor. 14-28 Mayıs seçimleri her ne kadar yenilgiyle sonuçlandı gibi gözükse de ülkedeki her iki kişiden biri Erdoğan’ı ve politikalarını istemiyor. (Boykotçularla, ithal vatandaşları çıkarırsak muhalefet puan farkıyla öne geçer). Bu rüzgâr, yani yara bere içinde kalsa da 6’lı ittifakın tabanı korunursa 10 ay sonra eldeki 11 büyükşehire Balıkesir, Denizli, doğru adayla Samsun vb. eklenir, Güneydoğu da da “kime oy atmayacağını” bilen seçmen ikna olursa siyaset farklı bir boyuta geçer.

Gelgelelim, bu tablonun gerçekleşmesi için CHP’nin sağlıklı bir parti içi seçim yapması, daha doğrusu Kılıçdaroğlu-İmamoğlu-Özel, hatta Yavaş’ın aynı koşutta durması gerekli. Gerisi Kılıçdaroğlu’nun birleştirici gücüne kalıyor. O yüzden, CHP liderinin, “gemiyi limana sağlam götürecek kaptan” açıklaması çok yönlü okunmalı. Çünkü kumpas, iftira, hukuksuzluk ortamında “bilge” bir kaptana gereksinim var her alanda!

ÜÇ BİN MİLİS NEREDE?

“Devşirmeler seçimi manipüle etti.” Bu söz, Demokrat Parti’nin sığınmacılardan sorumlu genel başkan yardımcısı İlay Aksoy’a ait.

Aksoy, 2019’da İYİ Parti’den Fatih Belediyesi başkan adayıyken düzensiz ve kontrolsüz göçmen tehlikesinin farkına varıp Saraçhane’ye, “Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğim” diye pankart açmıştı. Aksoy’a göre, 14-28 Mayıs seçimlerinin sonucunu Suriyeli başta olmak üzere ithal oylar belirledi. Özellikle Mısır, Ürdün, Lübnan ve Katar’da sayıları seçim öncesi gizlenen yığma vatandaşlar bu denklemi çözdü! “Lübnan’da Erdoğan’ın Kemal Kılıçdaroğlu’na sağladığı yüzde 96’ya 4’lük üstünlük normal değil” diyor Aksoy. Ve bir tehlikeye daha dikkat çekiyor. 2011’deki Suriye iç savaşının başlangıcında 134 farklı ülkeden 3 bin milis silahlı eylemlere karışmış. İthal katilleri de İngiliz şirketleri beslemiş. Bu veri, Arap Birliği’nin bağımsız raporunda var. Üstelik aradan yıllar geçtikten sonra Suriye’de 20 katalog suçun çoğu için af çıkmış. İşte bu 3 bin katil milis şu an Türkiye’de olabilir. Hem de temiz kâğıdı ve belki silahlarıyla. Peki en çok neredeler? Urfa, Gaziantep, Hatay. Yani emperyalistlerin 100 yıl önce Atatürk korkusuyla terk etmek zorunda kaldıkları topraklarda.

BAKANIN ŞERİAT KİTABI

Yeni kabinede milli eğitimin başına Cihannüma Derneği’yle adı ön plana çıkan Yusuf Tekin getirilmişti. Söz konusu dernek, devlet yönetimine “aktör” yetiştiren kurumlardan. Tekin ise akademisyen aynı zamanda da Şeriat, Meşruiyet ve Meşrutiyet kitabının yazarı. Şevki Yılmaz ve Mustafa Şen ile adı anılmış. Kitabına göz attığımızda “Dinin meşrulaştırıcı yanı”nın irdelediğini gördük. Ve Tekin’in ilk icraatı, laikliğin üzerine çimento dökmeye kapı açan ÇEDES yönetmeliğini devreye sokmak oldu. Öğretmen atanamayan okullarda artık imam fazlası yaşanırsa kimse şaşırmasın!

CUMHURİYET’E SALDIRI FURYASI

Cumhuriyet bir süredir saldırı altında. Bilinmeli ki “içeriden-dışarıdan” salvo atışlar, sadece Atatürk’ün gazetesinin üzerindeki tozu alır, Cumhuriyet evlatları “kaya” gibi baki kalır. Ne var ki hayal ürünü senaryolar hepimizi yıprattı. Şimdi gazete yeniden yapılanıyor. Bu sürece katkı sunulması adına yayın danışmanlığı görevimin askıya alınmasını kendim istedim. Geçiş döneminde haftalık yazı, yorum, özel haberlerle büyük aileme katkı sağlayacağım. Gazetem yoluna azimle devam edecektir.