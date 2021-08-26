Futbol denen dönme dolap!

26 Ağustos 2021 Perşembe

Futbolda gündem yaklaşık 1 yıldır takımında forma giyemeyen G.Saraylı Oğulcan Çağlayan ile eski kulübü Rizespor arasındaki uyuşmazlık meselesi. G.Saray mı haklı, Rizespor mu çok su kaldırır. Ama gerçek var ki, yerli oyuncuların 8+3 kuralıyla kıymete bindiği günümüz Türkiyesinde TC pasaportlu genç bir adam yaklaşık 1 yıldır top oynayamıyor! Bu gidişle de oynamayacak! Yani adamın ekmeğini elinden alıyoruz! Benzeri bir tablo Almanya, Fransa, İngiltere'de yaşansa, futbolcular sendikası devreye girmiş, konu CAS'a, UEFA'ya, hatta AB çalışma özgürlüğü masasına kadar yansımıştı! Ama biz de ara ki bulasın! Bizde hak arayacak dernekler tabela derneği! Bu kurumlardan bir kişi de çıkıp, "Siz benim futbolcumun oynamasına nasıl engel olursunuz" demiyor! Çünkü bugün o dernekte görevli bir teknik adamın yarın bir kulüp ya da TFF bünyesinde çalışma ihtimali var ve kazara, "haktan, hukuktan" söz ederse, piyasadan silineceğini çok iyi biliyor! Örnek, dönem dönem aynı köşeyi paylaştığım değerli Adnan Dinçer! Yaşıtları ligin tozunu atarken, bir kesim ona el çektirdi, önünü kesti, görev vermedi! Çünkü Atatürkçülüğünü, demokratlığını ön planda tutuyor. Birileri, "Sus hoca, sana mı kaldı hak aramak" dendiğinde susmuyordu! Yani bizdeki futbol ve TFF dönme dolap! Sıran gelince bin, in, yine bin!

O yüzden hep beraber oynasa belki fark yaratacak bir oyuncuyu kaybetmek üzereyiz! Bu saatten sonra TFF ve milli takım sorumları dahil kimse, "Alt yapı havuzu dar, Türk oyuncu yetişmiyor" demesin, inandırıcı olmaz! Türk insanı hak aramayı unuttuğu için, Oğulcan iki kulüp ve TFF'nin yönetici ile işgüzar avukatları arasında sıkışıp kalmış durumda! Yani Türkiye'de futbolcu ve futbol sahipsiz! Türkiye'de futbol 2010'lu yıllardan beni kötü idare ediliyor Türkiye'de; yönetim, yönetişim krizi var! Şu 8 artı 3 kuralı bile bir basiretsizlik örneği! Futbolun hiçbir paydaşı istemiyor bu kuralı! Çünkü kimsenin yararına değil! Başkanlar, Kulüpler Birliği, teknik adamlar isyanda. Kararı alan TFF yönetiminde ayağını topa değmemiş kaç oyuncu var? Bir Hamit, bir Selim Soydan; gerisi sizler gibi halı saha topçusu! Peki bu karar kimi memnun ediyor? Türk oyuncuları elinde bulunduran 3-5 menajer ile fiyatlarını ikiye katlayan Türk oyuncular! Şampiyon takımın teknik direktörü Sergen Yalçın haklı olarak konuyu gündeme taşıyor. F.Bahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Pereira Başkan Ali Koç'a, "Böyle kural mı olur" diyerek çözüm istiyor, Fatih Terim, Mustafa Denizli, Ersun Yanal, Rıza Çalımbay, Aykut Kocaman da "Eğer sözleşmeli oyuncumsa oynatırım" diyorlar haklı olarak. Mesela Beşiktaş'ın 9 numarası şu an için Kenan, ilk 11'de o oynuyor. O sakatlansa, sahada 8 yabancı olduğu için yerine bir Türk oyuncu almak zorunda Sergen Hoca. Yani parasını ödediğiniz, bonusunu verdiğiniz oyuncu ya kulübede, ya tribünde!

Görüldüğü gibi TFF’nin şirazesi kaçmış! Kim nasıl toplar belli olmaz! Ama bu kafayla da bu TFF çok fazla yol almaz!