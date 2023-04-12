‘Kılıçdaroğlu söyler Erdoğan peşinden gider’

12 Nisan 2023 Çarşamba

Türkiye’nin yazgısını belirleyecek seçimlere 32 gün kala gözler AKP’nin “Aday Tanıtımı ve Seçim Beyannamesi” toplantısındaydı. “Acaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hangi proje ve vaatlerle podyuma çıkacaktı?” Ankara’daki etkinliğe kadar bu soru yankılandı siyaset koridorlarında. Gerçi bir süredir, elektrikli araç TOGG, milli gemi TCG Anadolu, milli muharip uçaklar, Karadeniz gazı, nükleer enerji, köprüler, otoyollar, SİHA ve İHA’larla, “Başka bir boyuttayız” mesajı vermeye çalışsa da bu adımların, tencerelerin kaynamadığı mutfakta karşılığının olmadığını görmüştü Erdoğan. O da son 3 yıldır olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu’nca açıklanan projelerin “taklitlerini” vaat diye açıklama yolunu seçti. Ev kadınlarına yönelik emeklilik destek sigortası, kamu personeli alımında mülakatın kaldırılması, üniversite öğrencilerine vergi başta olmak üzere bir dizi çalışmayı, “iktidar projesi” olarak duyurdu. Denizcilik tabiriyle Kılıçdaroğlu’nun suyoluna giriyordu Erdoğan. Tıpkı KYK borçlarının silinmesi, emekli ikramiyesi, EYT’de olduğu gibi. Çünkü bu projeler rakibi tarafından aylarca önce açıklanmış, hatta broşürleri basılmıştı. Üstelik, soğan videosu dahil Kılıçdaroğlu’nun her açıklamasına karşılık verme güdüsü de AKP’nin eski gücünde olmadığının kanıtı. Görünen o ki, “Onlar konuşur, AK Parti yapar” sloganı “Kılıçdaroğlu söylüyor, Erdoğan yapıyor”a dönüştü seçim yarışında son viraja girilirken.

Kılıçdaroğlu’nun seçildiği yer!

Seçime girecek tüm partilerin milletvekili listelerinde toplumun yüzde 52’sini oluşturan kadınlar ne yazık ki yine “ikinci” planda. Geçen seçimlerde TBMM çatısı altındaki kadın oranı yüzde 17.3’tü. Bir dost sohbetinde Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Süreyya Turan açıkladı bu verileri. Sadece 100 kadın milletvekili görev yapmış 27. dönemde. Kadın aday gösterilmeyen il sayısı ise 19. 28. dönem listelerine de “seçilecek yerler” üzerinden bakıldığında Meclis’teki kadınların sayısı yine 100 civarında kalacak, oran ise kabaca altıda biri! Bu tartışmalar sürerken CHP’nin bir milletvekili ataması ilgi çekti. Kılıçdaroğlu, 5 dönem milletvekili seçildiği İzmir 2. bölge 1. sırayı PM üyesi hukukçu Gökçe Gökçen Hanımefendi’ye verdi, kadınların da gönlünü aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İstanbul’da kendisiyle anılan 1. bölge 1. sıradaki yerini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum için uygun gördü.

Saray ve çadır iftarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta 2 farklı iftara katıldı. İlki deprem bölgesindeki afetzedelere verilen davetti. Poşette ekmek, 3-5 zeytin, 2 kuru hurma, plastik tabldot kabında çorba, pilav, yanına et, cumhurbaşkanının katılımı nedeniyle de masada tulumba tatlısı vardı.

Ertesi gün Erdoğan, 27. dönem milletvekillerini Saray’da ağırladı. Petek bal, kaymak, Medine hurması, pastırma, eski kaşar ve daha pek çok lüks kahvaltılıkla oruç açılıyor, ardından peynirli su böreği, kereviz salatası eşliğinde zeytinyağlı kuru dolma, Anadolu aşı çorbası ile açlık bastırılıyordu. Narenciye soslu bahçe yeşillikleri salatası ve finalde de mantar soslu dana fileto ile iftar “sevaba” ererken Anamur çileği soslu trileçe ile şerbetler de ağızları tatlandırdı. Elbette Beştepe Külliyesi’ndeki iftarı çorba, kuru fasulye, pilav mönüsüyle geçiştirin demiyor kimse ama en azından depremzedelere verilen iftarda Cumhurbaşkanlığı kesesinin ağzı biraz açılsaydı iyi olacaktı.