Kadınlar haykırıyor: Karanlığa teslim olmayacağız

22 Mart 2021 Pazartesi

Bu hafta sonu başka bir Türkiye’ye uyandık... Meclis’te tüm partilerin oylarıyla kabul edilen, uzunca bir zamandır tarikatların hedefinde olan “İstanbul Sözleşmesi” gece yarısı kararnamesiyle tek bir imzayla feshedildi. Her ne kadar sözleşme uygulanmasa bile önemliydi!.. Sahi!.. Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesini isteyen bir sözleşme niçin feshedilir ki? Hele hele her gün kadınların öldürüldüğü gerçeğiyle yaşamak zorunda kalırken... Kadınlar, “Şimdi daha karanlık bir döneme giriyoruz” diyor. Ama pes etmek yok; ekliyorlar: “Karanlığa teslim olmayacağız...”

Sonra bir başka gece yarısı kararı, gece yarısı imzası geldi... Merkez Bankası Başkanı görevden alınmış, yerine bir başka AKP’li isim atanmıştı. Kanal İstanbul inadından vazgeçmeyen Erdoğan’ın emriyle projeye “devlet garantisi” verilmişti. Bir günde Gezi Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin elinden alındı Vakıflar’a verildi. Bu gelişmelerden önce Andımız’ın okullarda okutulması Danıştay tarafından yasaklandı!.. HDP’ye kapatma davası açıldı; Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürüldü...

Evet... Tüm bunlar bir haftada yaşandı... Gazetecilik deyişiyle “Ankara’da gündem toz duman”dı!.. Türkiye’de böylesi gelişmeler yaşanırken dünya Biden-Putin arasındaki gerilimi izliyordu. ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin’e “katil” diyor, Moskova’dan Washington’a yanıt “Aynaya bak” oluyordu. Cumhuriyet, tüm gelişmeleri manşetinden okurlarına duyurdu. Muhabirlerimiz haber ve röportajlarıyla yazarlarımız da analizleriyle sıcak gündemi takip etti.

Dünya siyaseti ısınırken verilen mesajlar Ankara’yı da yakından ilgilendiriyor. İktidarda kalabilmek uğruna iç siyasette kutuplaştırıcı, kamplaştırıcı diliyle toplumu geren AKP yöneticileri, diplomasi dilini de -büyük çoğunlukla- milli çıkarlarımız doğrultusunda kullanamadı. Hem ülkemizdeki hem dış dünyadaki gelişmeleri Türkiye’nin referans gazetesi/başvuru kaynağı olarak okurlarımıza en doyurucu, uyarıcı şekilde sunmaya devam edeceğiz...

VARDIR SENİN RENGİNDE ŞEHİT MADENCİ KANI...

Yoğun gündemde gazetede ziyaretçilerimiz eksik olmuyor. Geçen cumartesi günü Zonguldakspor Yönetim Kurulu üyesi Muhammet Cuntay’ı misafir ettik. Elinde bir forma vardı... O formada 3 Mart 1992’de Kozlu’da meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisinin isimleri yazılıydı... Odamda bir duygu seli... Küçükken “Vardır senin renginde şehit madenci kanı, başarılı ol ki sürsün şerefi şanı” pankartı altında Zonguldak’ta maçları izlerdik. Fenerbahçe’yi, Galatasaray’ı, Beşiktaş’ı, Trabzonspor’u... Zonguldaklı bir maden işçisinin oğlu olarak kentimin takımının eski şanlı günlerine geri dönmesi ümidiyle bu formayı, bu anlamlı armağanı ömrümün sonuna kadar saklayacağım...